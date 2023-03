Biden dice que no le importa si China ve agresión en la alianza AUKUS

Washington, 14 mar (Sputnik). – El presidente de EEUU, Joe Biden, contestó negativamente a la pregunta de si le importa que China pueda ver agresión en la alianza militar AUKUS sellada por Estados Unidos, Australia y el Reino Unido.



«No», dijo Biden a los periodistas que le hicieron esa pregunta al término del encuentro que sostuvieron los líderes de los tres países en San Diego (California, EEUU).



El mandatario comentó que planea hablar en breve con su homólogo chino, Xi Jinping, pero se abstuvo de comunicar la fecha concreta de ese contacto.



Este lunes los líderes de AUKUS anunciaron el inicio de la ejecución de un plan de tres fases para entregar a Australia submarinos de propulsión nuclear con armamento no nuclear.



El 15 de septiembre de 2021, Estados Unidos, el Reino Unido y Australia anunciaron su nuevo pacto bélico AUKUS, que en la primera fase supone la construcción de ocho submarinos nucleares para el país oceánico.



El Tratado de No Proliferación Nuclear prohíbe a Estados Unidos, Reino Unido y las otras tres potencias nucleares transferir a cualquier nación, sea la que fuese, armas o dispositivos nucleares explosivos o el control sobre los mismos.



Las cláusulas del acuerdo prohíben también a los Estados poseedores de armas nucleares que ayuden a cualquier país no poseedor de armas nucleares (sea o no parte del Tratado), en el caso dado a Australia, a fabricar o adquirir tales armas o dispositivos o a tener control de los mismos.



El pacto bélico ha causado malestar en China porque, según denunció, socava la paz y la estabilidad regional.



Nueva Zelanda, a su vez, advirtió que no tolerará los submarinos nucleares de Australia en sus aguas territoriales. (Sputnik)