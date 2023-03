Secretario de Defensa de EEUU no se ha puesto en contacto con su par ruso sobre dron caído

Washington, 14 mar (Sputnik).- El secretario de Defensa de EEUU, Lloyd Austin, no ha hablado con su par de Rusia, Sergéui Shoigu, sobre el incidente que involucró a un aeronave de caza rusa y un dron estadounidense que terminó cayendo sobre el Mar Negro, dijo el portavoz del Pentágono, Pat Ryder.



«Hasta donde yo sé, las autoridades (del Departamento de Defensa) no han hablado específicamente con las autoridades rusas sobre este incidente en particular», afirmó el vocero.



Más temprano este martes, una aeronave rusa de combate Su-27 golpeó la hélice de un dron no tripulado MQ-9 durante una intercepción sobre el Mar Negro que el Comando Europeo de EEUU calificó de «insegura y poco profesional».



Según Moscú, la Fuerza Aeroepacial rusa detectó el dron estadounidense mientras se encontraba cerca de la península de Crimea y se dirigía hacia la frontera de Rusia, violando el régimen provisional del uso de este espacio aéreo, establecido en relación con la operación militar en Ucrania y publicado de acuerdo con las normas internacionales.



La nota subraya que las fuerzas de defensa aérea levantaron cazas en el aire para identificar al infractor, pero los aviones «no utilizaron armas aerotransportadas, no entraron en contacto con el vehículo aéreo no tripulado y regresaron a salvo a su aeródromo de base». (Sputnik)