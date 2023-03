El CNE de Colombia sancionará al hijo de Petro por su campaña electoral

Bogotá, 14 Mar. (EUROPA PRESS) – El Consejo Nacional Electoral (CNE), de Colombia, tiene previsto sancionar a Nicolás Petro, hijo del presidente Gustavo Petro, por irregularidades en su campaña electoral para gobernador del departamento de Atlántico (norte).

Según ha podido conocer la emisora RCN Radio, el CNE impondrá una sanción a Nicolás Petro por no haber declarado de la forma pertinente el ingreso de más de cien millones de pesos colombianos (algo más de 19.500 euros) para aquella campaña electoral de 2019.

Aunque en un principio la multa se confirmó en diciembre del año pasado, Nicolás Petro apeló aquella decisión, si bien es cierto que ahora la justicia, de mano del magistrado Alfonso Campo, ha ratificado la sanción.

En las elecciones para gobernador de Atlántico del año 2019, Nicolás Petro se presentó por la coalición Colombia Humana Atlántico y recibió más de 191.000 votos (18,56 por ciento del total), quedando en segundo lugar por detrás de Elsa Noguera, del la coalición La Clave es la Gente, que recibió más de 687.000 votos (66,67 por ciento).

Este martes, el primogénito de Petro ha acudido a su escaño en la Asamblea para participar en la sesión ordinaria sobre un plan de desarrollo del departamento. Antes de comenzar, se ha dirigido al pleno para ratificar su inocencia y denunciar que en los últimos días está siendo víctima de «un linchamiento sin precedentes».

«He sido lapidado, culpado, discriminado y desprestigiado. A la opinión pública, a mis electores, al pueblo atlanticense, quiero expresarles que las acusaciones lanzadas no son ciertas (…) Nunca he estado desaparecido, he estado en mi lugar de residencia. Mis extractos bancarios están debidamente justificados», se defendido desde su silla de primer vicepresidente de la Asamblea.

Al mismo tiempo, ha pedido a la Fiscalía y al resto de autoridades que refuercen la seguridad de su antigua pareja, Daysuris Vásquez, quien fue la primera persona en hablar sobre estas supuestas corruptelas en la prensa, pues ha estado recibiendo amenazas a través de redes sociales.

El nombre de Nicolás Petro ha salido en las últimas jornadas a la palestra después de una serie de rumores que le vinculan a una trama de corrupción en virtud de la que estaría cobrando sobornos a criminales para que puedan beneficiarse del ‘plan de paz’ impulsado por el Gobierno de su padre.

Por su parte, el presidente ha apostado por esclarecer el asunto y ha solicitado incluso a la Fiscalía que investigue tanto a su hermano, Juan Fernando Petro, como al propio Nicolás Petro arguyendo el «compromiso» que hizo cuando fue elegido mandatario y la «lealtad» que debe a quienes le votaron.