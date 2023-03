Presidente de México veta a dos nuevos directivos del Instituto de Transparencia

Ciudad de México, 16 mar (Sputnik).- El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, anunció este jueves que viotar los nombramientos de dos comisionados del Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai), quienes fueron elegidos por el Senado el 1 de marzo para dirigir durante siete años el organismo autónomo del Estado.



«Se vetó (la elección), es un derecho constitucional que tengo, porque al parecer no se actuó bien. Hubo un acuerdo, no sé quien lo llevó a cabo, pero todo indica que se repartieron a los dos candidatos, uno para Morena ( Movimiento de Regeneración Nacional, gobernante) y otro para el PAN (Partido Acción Nacional, centroderecha) y eso no debe permitirse», dijo el jefe del Ejecutivo en conferencia de prensa.



El Senado tiene hasta el 31 de marzo para designar a dos nuevos comisionados en el organismo rector de la entidad autónoma del Estado creado en 2003, integrado por siete directivos, que deben ser ciudadanos independientes sin partido.



Ana Yadira Alarcón Márquez y Rafael Luna Alviso fueron designados como nuevos comisionados a principios de este mes por la mayoría calificada, de dos terceras partes del pleno del Senado, en un proceso que ha durado casi un año.



Si no son reemplazadas las dos vacantes, el Inai no podría operar ni tomar decisiones y caería en una parálisis institucional, porque al final del mes en curso termina el mandato de otro comisionado, Francisco Javier Acuña, que dejaría el organismo directivo con cuatro miembros en sus siete asientos.



López Obrador criticó que «quien obtuvo casi el último lugar en la calificación en la prueba salió elegida, y en el otro caso, es una gente vinculada al PAN, casi militante del PAN».



El presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado, el legislador oficialista Ricardo Monreal, extraño que esta medida prueba que en México existe la división de poderes.



«Sin duda vivimos una auténtica división de poderes y un equilibrio entre los mismos, que es con lo que siempre soñamos quienes nos dedicamos a la actividad pública y encabezamos o integramos alguno de los poderes», dijo el senador y jefe debernante la bancada del gocada Morena.



Proceso legislativo



López Obrador comentó que su correligionario en la Cámara Alta conoce los procedimientos legislativos y las facultades del jefe del Ejecutivo federal.



«Ricardo Monreal es un político profesional, es abogado, conoce perfectamente lo que establece la Constitución y las facultades que tiene el Presidente; además lo considera una gente vinculada a nosotros, al movimiento de transformación, entonces deben de entender todos que no podemos aceptar» , dijo el gobernante.



El responsable del organismo de coordinación de las fuerzas políticas representadas en el Senado anunció un nuevo trámite en las comisiones legislativas correspondientes para que actúen de acuerdo con la ley en la búsqueda de nuevas propuestas.



“Hay que insistir en buscar acuerdos, no debemos cansarnos en acuerdos y consensos; ojalá y lo logremos y no dejemos en riesgo las labores de esta institución tan importante”, puntualizó Monreal.



Según la Carta Magna mexicana, tras el veto presidencial «la Cámara de Senadores nombrará una nueva propuesta que debe ser aprobada con una votación de las tres quintas partes de los miembros presentes».



Si este segundo nombramiento fuera objetado por el Ejecutivo federal, el Senado «con la votación de las tres quintas partes de los miembros presentes, designará al comisionado que ocupará la vacante». (Sputnik)