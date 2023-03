Medvédev dice que no habría un vencedor en la guerra entre los ejércitos de EEUU y Rusia

Moscú, 24 mar (Sputnik).- El vicepresidente del Consejo de Seguridad de Rusia, Dmitri Medvédev, no ve ningún sentido en escoger al primer ejército del mundo entre el estadounidense y el ruso, pues no habría un vencedor en la guerra entre ambos.



«No es correcto decir que el ejército estadounidense es el primero, y el de Rusia, el segundo, por una razón sencilla. ¿Cómo definiríamos al vencedor, si empezara una guerra entre estos ejércitos? Es a todas luces evidente que no habría un vencedor en este caso», dijo Medvédev en una entrevista con Sputnik y otros medios rusos.



No importa, según él, cuántos misiles sean derribados sobre EEUU y cuántos, sobre Rusia, pues una parte de estas armas implican una derrota asegurada como resultado de un contragolpe.



«Las consecuencias serán horripilantes. No habrá manera de determinar cuál de los ejércitos haya sido el primero y cuál, el segundo», advirtió Medvédev, quien ejerció la presidencia rusa de 2008 a 2012 y fue primer ministro de 2012 a 2020.

Municiones con uranio empobrecido



El uso de armas con uranio empobrecido puede tener unas consecuencias muy graves para la población de las zonas que sean impactadas, declaró a Sputnik el vicepresidente del Consejo de Seguridad de Rusia, Dmitri Medvédev, al comentar las posibles entregas de municiones de este tipo a Kiev.



«Este tipo de arma se utilizó en Yugoslavia, no hay estimaciones finales, ni prohibiciones de esta arma. Pero las consecuencias a largo plazo pueden ser muy graves, porque los mismos serbios, los exyugoslavos, hablan de un aumento significativo de las enfermedades oncológicas», dijo Medvédev.



En este contexto, Medvédev recomendó a los ciudadanos de Ucrania preguntarse si quieren utilizar este tipo de armas.



El vicepresidente del Consejo de Seguridad de Rusia también recordó que el uranio tiene una vida media de 3.500 millones de años, e incluso el uranio empobrecido es radioactivo.



El pasado 21 de marzo, la viceministra de Defensa británica, Annabel Goldie, declaró que el Reino Unido suministrará a Ucrania municiones con uranio empobrecido para apoyar a Kiev en medio de la operación militar especial rusa.



El presidente ruso, Vladímir Putin, indicó entonces que Rusia se verá obligada a responder, si Occidente colectivo empieza a utilizar armas con componente nuclear, mientras el ministro de Asuntos Exteriores de Rusia, Serguéi Lavrov, calificó los posibles envíos de municiones de uranio empobrecido a Kiev de un paso significativo hacia una mayor escalada del conflicto.



Más tarde, el Ministerio de Defensa del Reino Unido trató de justificarse por posibles entregas de ese tipo de municiones a Ucrania, diciendo que se trata de un componente estándar de la munición y no tiene nada que ver con armas o capacidades nucleares. (Sputnik)