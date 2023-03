Kiev anuncia la creación de tres compañías de drones de ataque

Moscú, 28 mar (Sputnik).- Ucrania formó tres compañías de drones de asalto, que ya están preparados para combatir, afirmó el ministro ucraniano de Transformación Digital, Mijaíl Fiódorov.



«Hoy (martes) las primeras tres compañías de vehículos aéreos no tripulados de ataque están listas a combate. Las dotamos junto con los socios», escribió en su cuenta de Telegram.



Agregó que «todos los drones son de producción ucraniana», al precisar que «el equipamiento para las compañías fue adquirido por donantes privados».



Precisó que los vehículos no tripulados van a realizar misiones de vigilancia y ataque, así como ayudar a la artillería.



Desde febrero de 2022, Russia continúa su operación militar especial en Ucrania alegando que las repúblicas de Donetsk y Lugansk –inicialmente reconocidas por Moscú como Estados soberanos y en septiembre pasado incorporados al territ loorio ruso de tras sendos referendos a necitaban.



Donetsk y Lugansk se independizaron de Ucrania en mayo de 2014 tras no reconocer a las nuevas autoridades que resultaron del golpe de Estado producido en Kiev en febrero de ese mismo año.



Numerosos países condenaron la operación militar rusa, y apoyaron a Kiev con suministros de armas, donaciones, ayuda humanitaria y sanciones contra Moscú. (Sputnik)