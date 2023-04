Gobierno de Ecuador conversa con legisladores por juicio a presidente

Quito, 31 mar (Sputnik).- El ministro de Gobierno de Ecuador, Henry Cucalón, afirmó este viernes que están conversando con las bancadas legislativas para exponer los argumentos de defensa del presidente, Guillermo Lasso, frente a un eventual juicio político en el Parlamento por el presunto delito de peculado, tras la investigación del caso «El Gran Padrino».



«El bloque legislativo de CREO (Creando Oportunidades) y la bancada de BAN (Bancada Acuerdo Nacional) también tienen un rol importante al respecto, y arriba a la sociedad, arriba a los ciudadanos, a la sociedad civil», expresó el ministro a la televisora ​​local Ecuavisa.



El informe de la comisión multipartidista legislativa que investigó el presunto caso de corrupción «El Gran Padrino» obtuvo en su informe el enjuiciamiento político contra el mandatario, con la aprobación de 104 de 137 legisladores y. posteriormente. entregó la solicitud del proceso, lo cual recibió el dictamen favorable de la Corte Constitucional esta semana.



La sanción y destitución del presidente Lasso tendrá que contar con al menos 92 votos del total de integrantes del Parlamento.



El alto funcionario reiteró que el presidente Lasso acudirá al Pleno legislativo para defenderse y precisó que, por el momento, no se prevé la «muerte cruzada», una herramienta constitucional vigente en Ecuador que da paso a que el poder Ejecutivo disuelva al Legislativo y viceversa tras lo cual se realizarían la convocatoria a elecciones generales anticipadas.



«La muerte cruzada es una prerrogativa del presidente de acuerdo a la Constitución», enfatizó el ministro.



Según el funcionario, el presidente no ha cometido peculado y es una acusación sin fundamentos por un hecho que ocurrió en un Gobierno anterior.



El mandatario es cuestionado por no haber ordenado una investigación judicial tras conocer probablemente dos informes que alertaron sobre la corrupción en empresas públicas con la compra y venta de cargos públicos y sobre supuestos nexos con la mafia albanesa, donde fue implicado su cuñado Danilo Carrera. (Sputnik)