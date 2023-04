La OTAN no detecta cambios en el emplazamiento de las armas nucleares rusas

Bruselas, 3 abr (Sputnik).- La Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) aún no ha registrado ningún cambio en el uso de las armas nucleares rusas que requieren de alguna respuesta, declaró este lunes el secretario general de la Alianza Atlántica, Jens Stoltenberg.



«La OTAN permanece vigilante, estamos monitoreando de cerca lo que hace Rusia, pero hasta ahora no hemos visto ningún cambio en la posición de las armas nucleares rusas que requiere un cambio en nuestro posicionamiento nuclear», dijo Stoltenberg en una rueda de prensa en Bruselas .



El jefe de la OTAN subrayó que la Alianza Atlántica «no se dejará intimidar» y seguirá apoyando a Ucrania.



Stoltenberg resalta que la OTAN también está monitoreando de cerca la situación en torno al posible uso de armas nucleares rusas en Bielorrusia.



El pasado 25 de marzo, el presidente ruso, Vladímir Putin, anunció que Moscú y Minsk acordaron el uso de armas nucleares tácticas rusas en Bielorrusia, sin violar los compromisos internacionales.



Según el líder ruso, no se trata de un traspaso de armas nucleares a Bielorrusia, sino de su emplazamiento, e exclusivo, en alusión a la práctica de compartición nuclear en el marco de la OTAN, que Estados Unidos lo había estado haciendo en varios países Durante Décadas.



El mandatario agregó que la construcción del almacén de armas nucleares tácticas en Bielorrusia finalizará el 1 de julio. (Sputnik)