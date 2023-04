Corea del Norte condena resolución de la ONU plagada de «mentiras»

Seúl, 6 abr (Sputnik).- El Gobierno de Corea del Norte cuestionó la resolución del Consejo de Derechos Humanos de la ONU basada en «mentiras e invenciones», informó la agencia KCNA.

La mencionada resolución «constituye el mayor documento politizado» plagado de «mentiras e invenciones», dijo Han Tae Song, embajador de Corea del Norte ante la sede de la ONU en Ginebra (Suiza), según recoge la agencia.

El martes, el Consejo de Derechos Humanos de la ONU demostró por consenso una resolución, elaborada por Corea del Sur y otros países, que condena las infracciones de esos derechos en Corea del Norte.

El diplomático calificó a Corea del Sur como un Estado «marioneta» sin soberanía.

“Corea del Norte no tolerará los actos hostiles de Estados Unidos y sus seguidores que atenten contra nuestra soberanía y dignidad, y hará lo posible para defender un sistema verdadero y los derechos de sus ciudadanos”, enfatizó.

El embajador recalcó que la realidad urge la necesidad de revisar la teoría internacional de los derechos humanos y es que ese Consejo de la ONU adopta sus resoluciones desde hace 20 años basándose en las mentiras y las ficciones.

El contenido de la resolución actual, dijo, parece más a la evaluación de los derechos humanos en Estados Unidos. Corea del Norte, subrayó, no dejó que mueran más de un millón de sus ciudadanos por la pandemia de coronavirus, no tiene problemas de racismo y no invade otros países.

«Es Estados Unidos el que debe compararcer ante un tribunal de la comunidad internacional como el mayor violador de los derechos humanos», apostillado. (Sputnik)