Congresista de EEUU admite posible ofensiva primaveral de Ucrania en Crimea

Washington, 7 abr (Sputnik).- Crimea no está descartada para Ucrania y la contraofensiva primaveral mostró las decisiones de Kiev al respecto, afirmó este viernes la congresista estadounidense Mikie Sherrill.



«Respecto a Crimea, ciertamente es un territorio que Rusia recuperó de Ucrania, los ucranianos lo consideran como soberano y están tomando las decisiones sobre hacia donde avanzar. Yo no creo que Crimea esté fuera de la mesa», dijo Sherrill en un evento organizado por el diario The Washington Post.



Hasta la fecha, los ucranianos se han centrado más en otras áreas, pero veremos en la ofensiva de primavera importantes son las decisiones, agregó la representante democrática por New Jersey.



Varios altos funcionarios estadounidenses han dicho repetidamente que Crimea es territorio ucraniano, a pesar de que sus residentes celebraron un referéndum en 2014 y votaron abrumadoramente para volver a unirse a Rusia.



La subsecretaria de Estado Victoria Nuland dijo que Estados Unidos apoya los ataques ucranianos contra objetivos militares en Crimea.



Antes de que Nuland emitiera dicha declaración, el secretario de Estado, Antony Blinken, había dicho que la administración del presidente Joe Biden no está alentando activamente a Ucrania a retomar Crimea. (Sputnik)