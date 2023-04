El Banco de Rusia no descarta uso de criptomonedas para pagos en el exterior

Moscú, 17 abr (Sputnik).- El Banco de Rusia podría permitir el uso de criptomonedas para pagos en el exterior de forma experimental, declaró la jefa de esa institución financiera, Elvira Nabiúllina.



«Dentro del país las criptomonedas (…) no deben utilizarse, pero suponemos que para los pagos en el exterior es posible (usarla) como experimento», dijo Nabiúllina.



Añadió que el proyecto de ley correspondiente se está preparando como un régimen jurídico experimental.



Para estos fines, continuó, se prevé crear organizaciones especiales autorizadas.



A su vez, el vicepresidente del Banco Central Alexéi Guznov comentó que en la primera etapa se trata de organizaciones con participación estatal, pero no se descarta que más tarde puedan participar también las privadas.



Hasta ahora, el minado y la circulación de criptomonedas no están reguladas en la legislación rusa.



En noviembre pasado se presentó ante la Duma de Estado (Cámara Baja del Parlamento ruso) un proyecto de ley sobre la regulación de la minería y la venta de criptomonedas. (Sputnik)