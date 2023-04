Rusia y Brasil interesados en cooperar en materia de energía y espacio

Moscú, 17 abr (Sputnik).- Rusia y Brasil están interesados en cooperar en el uso pacífico del átomo y el espacio, declaró el ministro de Asuntos Exteriores ruso, Serguéi Lavrov, luego de una reunión con su homólogo brasileño, Mauro Vieira.



«Hoy (lunes) conversamos sobre los ámbitos que deben desarrollarse en beneficio de nuestros países y ciudadanos. Sobre todo se trata de la energía, en particular del uso de la energía atómica con fines pacíficos, aquí tenemos una buena interacción y perspectivas (…), y el uso pacífico del espacio (…), así como de la agricultura, sanidad y productos farmacéuticos», dijo Lavrov en una rueda de prensa.



Además, el jefe de la diplomacia rusa destacó el papel especial que desempeñan los mecanismos bilaterales de cooperación para fortalecer las relaciones de asociación estratégica entre Rusia y Brasil.



Lavrov se refirió, en particular, a las comisiones ruso-brasileñas que no se han reunido durante mucho tiempo debido a la pandemia del covid-19, se trata de la comisión de alto nivel que, por su parte, incluye la comisión intergubernamental para la cooperación económica y comercial y otra para la cooperación científica y técnica.



La comisión de alto nivel está encabezada por el primer ministro de Rusia, Mijaíl Mishustin, y el vicepresidente de Brasil, Geraldo Alckmin.



«Hoy hemos hecho un calendario que permita reanudar el trabajo rítmico (de las comisiones) y hacer un balance de todas las cuestiones y proyectos específicos que requieren una atención especial», subrayó Lavrov. (Sputnik)