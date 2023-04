Exitoso lanzamiento del libro «Pura Vida» en Australia

San José, 18 abr (Elpaís.cr).- La Embajada de Costa Rica y la Australian National University (ANU) congregaron a un importante elenco de académicos, diplomáticos, intelectuales y profesionales para la presentación del libro “Pura Vida! Australian Perspectives on the Bicentenary of Costa Rica”, en la Biblioteca Menzies de la ANU, Canberra.

El erudito comentario de introducción fue hecho por la Decana de la Facultad de Artes y Ciencias Sociales de la ANU, Dra. Bronwyn Parry, informó la Embajada en un comunicado.

Asistieron los Jefes de Misión, o sus representantes, de Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Cuba, Ecuador, El Salvador, España, México, Panamá, Paraguay, Perú y Uruguay. Asimismo, altos funcionarios de la Cancillería de Australia.

De sus 23 autores australianos y 9 costarricenses, estuvieron presentes David Boshier, Noel Campbell, Damien Esquerré, Marta Guzmán, Julia Landford, Terence Maloon, Dakota Parker, Caroline Schuster y Armando Vargas.

La Embajada agradeció en el acto el auspicio de la ANU y de la Universidad Estatal a Distancia (UNED), a su proyecto editorial, que hizo posible su publicación. La obra es asequible en forma digital o impresa, a través de www.libreriavirtual.uned.ac.cr

Por cortesía del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto, todos recibieron un ejemplar gratuito del libro. La Embajada sirvió café y bocadillos costarricenses.