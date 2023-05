Reino Unido listo para la coronación de Carlos III y protestas de los antimonarquistas

Londres, 6 may (Sputnik).- El rey británico Carlos III será coronado este sábado en Londres con las protestas de los antimonarquistas como telón de fondo.



A la ceremonia que se llevará a cabo en la abadía de Westminster, sitio de estos eventos desde el año 1066, asistirán a un centenario de jefes de Estado.



El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, no acudirá a la ceremonia, en su lugar está previsto que asista la primera dama Jill Biden. El papa Francisco tampoco estara presente y resulto a uno de sus cardenales.



El día de la coronación, al menos 1.600 activistas del movimiento antimonarquista Republic planean realizar una protesta y seguir la misma ruta que las carrozas del nuevo rey exigiendo el fin de la monarquía.



Las autoridades movilizarán este sábado a más de 11.500 policías en Londres para vigilar la ceremonia.



Según el periódico The Mirror, la coronación costará 250 millones de libras esterlinas debido al gran uso de seguridad. (Sputnik)