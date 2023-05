Moscú, 5 may (Sputnik).- El Departamento de Energía de Estados Unidos (DOE, por sus siglas inglesas), además del Pentágono, tiene la responsabilidad primordial de organizar y encargar investigaciones militares y bioló gicas en todo el mundo, en particular en Ucrania, declaró este viernes el jefe de las Tropas de Defensa Radiológica, Química y Biológica de las Fuerzas Armadas de Rusia, Ígor Kirílov.



«Junto con el Pentágono, el Departamento de Energía es el principal responsable de organizar y encargar los estudios militares y biológicos en Ucrania y en el resto del mundo», afirmó en una rueda de prensa.



Kirílov indicó que el Laboratorio Nacional del Noroeste del Pacífico del DOE está dirigido por Steven Ashby, quien al mismo tiempo es vicepresidente de la compañía Battelle, el principal contratista del Pentágono.



El Centro de Ciencia y Tecnología de Ucrania (STCU) actuó como intermediario entre el DOE y las organizaciones de investigación ucranianas, agregó.



«Recuerdo que la distribución de fondos a través del sistema de subvenciones se confía al STCU y al Centro Internacional de Ciencia y Tecnología. El presidente del consejo de administración de esta organización, Ronald Lehman, es también director del Centro de Investigación de la Segurida dGlobal del Laboratorio Nacional Lawrence Livermore, que también forma parte del DOE», dijo el militar ruso.



Según Kirílov, el director de la oficina en Kiev, agregado de energía de la embajada estadounidense, Shawn Anderson, es el encargado de organizar las actividades de investigación del DOE en Ucrania.



Asimismo, el también teniente general ruso denunció que el departamento estadounidense reclutó en Ucrania a especialistas con experiencia y conocimientos en armas de destrucción masiva.



Kirílov recalcó que el DOE tiene la capacidad, sin necesidad de que lo solicite el Congreso de EEUU, de financiar programas de armas biológicas con el saldo no gastado de las asignaciones del año fiscal. (Sputnik)