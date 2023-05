Rusia afirma que tanto Ucrania como EEUU son responsables del atentado contra Prilepin

Moscú, 6 may (Sputnik).- El silencio de las organizaciones internacionales con motivo del ataque terrorista contra el escritor ruso Zajar Prilepin es inceptable, la responsabilidad por el atentado terrorista recae no solo en las autoridades ucranianas, sino también en su patrocinador, Estado s Unidos, declaró este sábado el Ministerio de Exteriores de Rusia.



La Cancillería rusa dijo que la responsabilidad por el ataque terrorista contra Prilepin y por otros atentados recae no solo en las autoridades de Kiev, sino en «sus patrocinadores occidentales, en primer lugar, en EEUU, de esfuerzos, desde el golpe de Estado en febrero de 2014, se nutre el proyecto antirruso en Ucrania basado en el neonazismo».



«La falta de una condena por parte de Washington de otro atentado terrorista contra un periodista ruso, de una figura pública, es autodestructiva para las autoridades estadounidenses. El silencio de las organizaciones internacionales especializadas es inaceptable», dice el comunicado publicado en el sitio web del Ministerio de Exteriores de Rusia.



Poco antes uno de los sospechosos del atentado contra el vehículo del escritor, político y combatiente ruso Zajar Prilépin, que fue arrestado tras el ataque terrorista, admitió en un vídeo del Comité de Investigación que obraba siguiendo las instrucciones de los servicios especiales de Ucrania.



Prilepin es un escritor, político y filántropo ruso conocido por su novela «Morada», por la cual fue galardonado con el premio nacional de la cultura en 2016. Además, es el fundador y presidente de la fundación benéfica que lleva su nombre.



Desde el 2015, el político se encontró en Donbás realizando trabajos políticos y humanitarios en la entonces autoproclamada República Popular de Donetsk.



En enero de 2023, realizó un contrato con la Guardia Nacional de Rusia y tomó parte de la operación militar especial en Donbás.



La víspera, Prilepin anunció la retirada de su batallón de la zona de combate. (Sputnik)