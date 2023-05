Avalancha conservadora en elecciones en Chile: un abogado del Opus Dei fue primera mayoría

Santiago, 8 may (Sputnik).- «En un corto tiempo se movió el péndulo de un extremo a otro», dijo el presidente de Chile, Gabriel Boric, haciendo un análisis en conferencia de prensa tras los sorpresivos resultados de la elección de consejeros constituyentes del domingo.

El gran desempeño del Partido Republicano, de ultraderecha, le permitió quedarse con 22 de los 51 escaños del nuevo Consejo Constitucional, transformándose en la tienda política con más poder de maniobra de cara al nuevo proceso constituyente que comienza en junio.

En segundo lugar quedó la lista Unidad para Chile, que agrupa a la izquierda oficialista -Frente Amplio, Partido Comunista y Partido Socialista-, con 17 escaños, y más atrás la centroderecha, que agrupa a los partidos Evolución Política, Renovación Nacional y Unión Demócrata Independiente, que obtuvieron 11 asientos. El cargo número 51, reservado para los pueblos originarios, quedó para Alihuen Antileo, representante del pueblo mapuche.

La verdadera ola de victorias que consiguieron los republicanos sorprendió, sobre todo, por lo joven del partido. Fue fundado en junio de 2019 por exmilitantes de partidos de derecha como la Unión Demócrata Independiente, por grupos conservadores e incluso algunos partidarios del fallecido dictador Augusto Pinochet (1973-1990) y en solo tres años ya tienen dos senadores, 12 diputados y ahora 22 consejeros.

Además, su líder, el abogado José Antonio Kast, está posicionado como la figura política con más preferencias entre la ciudadanía para ser el próximo presidente de Chile, según el último estudio de la encuestadora privada Cadem.

«El crecimiento del Partido Republicano es innegable. El proceso anterior (la Convención Constitucional de 2021, cuya propuesta fue rechazada) fracasó porque no supimos escucharnos entre quienes pensábamos distinto. Quiero invitar a los republicanos a no cometer el mismo error que cometimos nosotros», dijo en conferencia de prensa el mandatario, recordando que la principal crítica al órgano constitucional anterior, dominado por la izquierda, fue no ceder a acuerdos con la derecha.

El conservador Luis Silva

El abogado de 45 años Luis Silva, militante del Partido Republicano, obtuvo 707.000 votos, lo que lo convirtió en la primera mayoría nacional, es decir, el candidato más votado de la elección.

Con un perfil ultraconservador, Silva logró notoriedad como uno de los principales críticos del proceso constituyente. Curiosamente, esta postura la mantuvo como candidato a consejero y también, al ser electo. «No creo que cambiar la Constitución sea la solución a los males que aquejan a Chile», dijo en conferencia de prensa.

Silva es numerario de la orden religiosa Opus Dei y sus definiciones van en esa línea. El abogado ya avisó que rechazará cualquier intento por establecer el aborto como un derecho, o la eutanasia, y es partidario de redactar una norma en la primera página que señale claramente que la familia es el núcleo de la sociedad.

Aunque no se ha declarado abiertamente pinochetista, sí existen declaraciones de Silva en entrevistas donde relativiza las violaciones a los derechos humanos cometidas durante el régimen. «Fue un periodo de luces y sombras. Las sombras fueron los abusos, pero las luces fueron que nos salvó de una dictadura marxista», dijo a la cadena estadounidense CNN, hablando sobre el periodo donde más de 3.200 opositores fueron ejecutados y unos 28.000, torturados.

Los derrotados

El Partido de la Gente, tienda que fue fundada en diciembre de 2019 por líderes carismáticos que hablaban de economía en televisión, es un enigma para muchos analistas. No tiene una alianza clara ni con la derecha ni con la izquierda, pero en pocos años lograron crecer como ningún otro y se transformaron en el segundo partido con más militantes de Chile, solo detrás del Partido Comunista.

Sin embargo, su desempeño electoral no se vio reflejado en su capacidad para atraer militantes a sus filas y no consiguieron ningún escaño en la elección. Lo llamativo fue que, una vez conocidos los resultados, su principal líder y excandidato presidencial, el economista Franco Parisi, no se presentó en la sede del partido, donde lo esperaban sus adherentes para el posterior análisis, pues partió raudo al aeropuerto y tomó un vuelo a Estados Unidos, donde tiene residencia.

Tampoco consiguieron asientos los partidos del espectro más conservador de la centroizquierda: la Democracia Cristiana, el Partido Radical y el Partido por la Democracia. Estas históricas tiendas, con varios presidentes de la República a su haber, candidatearon a 70 de sus mejores líderes y ninguno lo consiguió.

El 7 de junio se conformará oficialmente el Consejo Constitucional, órgano encargado de escribir la próxima propuesta de Constitución. Esta instancia trabajará en conjunto con otras dos instituciones conformadas por el Congreso Nacional, que son el Comité de Expertos y el Comité Técnico de Admisibilidad, hasta el 7 de noviembre, fecha en que se deberá entregar el documento terminado.

El 17 de diciembre se realizará un nuevo referéndum constitucional para determinar si la ciudadanía acepta el nuevo texto o, al igual que en el plebiscito de 2022, se rechaza para continuar con la actual carta magna. (Sputnik)