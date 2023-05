La NASA empieza a desplegar satélites cazadores de huracanes

Washington, 8 May. (EUROPA PRESS) – La NASA ha lanzado los dos primeros cubesats de su nueva constelación cazadora de huracanes, denominada red TROPICS.

El despegue se produjo en un cohete Rocket Lab Electron a la 01.00 UTC de este 8 de mayo desde su base de lanzameitno en Nueva Zelanda.

Aproximadamente 33 minutos después del despegue, el Electron desplegó los satélites en cubo TROPICS del tamaño de una caja de zapatos en la órbita terrestre baja, a unas 550 kilómetros sobre la Tierra.

La constelación TROPICS (Time-Resolved Observations of Precipitation Structure and Storm Intensity with a Constellation of Smallsats) consistirá en cuatro cubesats en órbita terrestre baja.

Rocket Lab lanzará los otros dos satélites dentro de unas dos semanas, si todo sale según lo planeado. Para que la constelación funcione correctamente, los cuatro satélites TROPICS deben desplegarse dentro del mismo período de 60 días.

Los cubesats TROPICS medirán la formación y progresión hora por hora de ciclones tropicales y huracanes con mayor especificidad.

«Obtendremos datos que nunca antes habíamos tenido, que es esta capacidad de mirar en la región de longitud de onda de microondas en las tormentas, con cadencia por hora para observar la tormenta a medida que se forma e intensifica», dijo el investigador principal de TROPICS, Bill Blackwell, durante una conferencia de prensa previa al lanzamiento el 28 de abril.

«Esperamos mejorar nuestra comprensión de los procesos básicos que impulsan las tormentas y, en última instancia, mejorar nuestra capacidad para pronosticar y rastrear la intensidad», informa Space.com.