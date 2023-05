Biden afirma que EEUU cumplirá sus obligaciones de deuda tras reunirse con legisladores

Washington, 10 may (Sputnik).- El presidente de EEUU, Joe Biden, afirmó el martes que el país cumplirá sus obligaciones de pago, tras calificar de «productiva» una reunión con líderes del Congreso sobre el aumento del techo de la deuda.

«Me complace, pero no me sorprende, escuchar al líder de la minoría republicana del Senado de los Estados Unidos decir en nuestra reunión que Estados Unidos no va a incumplir. Nunca lo ha hecho, nunca lo hará. Y tiene toda la razón», declaró Biden tras la reunión.

El mandatario adelantó que el próximo viernes tendrá una nueva reunión con los congresistas sobre el tema.

Antes de la reunión, la Casa Blanca admitió que un eventual incumplimiento de las obligaciones de pago de Estados Unidos, que comenzaría en junio próximo si el Congreso no eleva el techo de la deuda, sería un regalo para competidores como China y Rusia.

A fines de abril, los representantes republicanos aprobaron una legislación para elevar el techo de la deuda a cambio de recortes en el gasto federal y otras medidas para reducir el déficit.

Sin embargo, los senadores demócratas y Biden rechazaron la propuesta, diciendo que no tenía posibilidades de convertirse en ley. (Sputnik)