La Guerra de los Cuarenta Días (III Parte)

A 75 años de la guerra civil de 1948

Consecuencias en la inmediata posguerra.

Antes de seguir con otros temas a propósito de los 75 años de la guerra civil cabe preguntar: ¿En cuál casa nació la pureza y la libertad de sufragio? ¿Por qué en Costa Rica se negó durante 27 años la Libertad electoral y la pureza del sufragio?

a- Hay que conmemorar el “Pacto de la Embajada de México” que fue el principio del fin de la Guerra civil de 1948. Y darle su lugar y el valor en la Historia que tiene lo que simbólicamente se llama “Pacto de Ochomogo” donde la noche del 17 de abril de 1948, por iniciativa de Manuel Mora, sube con Carlos Luis Fallas a reunirse con José Figueres para negociar los términos de un acuerdo para el desarme de las milicias comandadas por los comunistas.

b- En “Ochomogo” se conviene una reunión entre Manuel Mora Valverde y Benjamín Núñez el 19 de abril en la Embajada de México. En esta reunión Benjamín Núñez entrega la carta suscrita de su puño y letra pactando las condiciones para el desarme y además entrega el pliego de Garantías del Ejército de Liberación Nacional al Partido Vanguardia popular.

El 17 de Julio de 1948 se pone fuera de Ley al Partido Vanguardia Popular, mediante el decreto 105 del Gobierno de facto, legalizando de inmediato la persecución y encarcelamiento de numerosos militantes vanguardistas. Es así como José Figueres manda al cajón de la basura lo pactado con los comunistas para que estos depongan las armas.

c- b- Con este antecedente: otra paradoja, en nombre de la libertad cercenan libertades fundamentales como la libertad de organización política y la libertad electoral creando el artículo 98 de la constitución política como instrumento para evitar la inscripción legal de cualquier partido político que según criterios de quienes detentan el poder, atenten contra la democracia y volvemos a las paradojas, en nombre de la democracia, se mutila la democracia. Y para mutilar aún más la democracia parlamentaria y después del Golpe de Estado a Otilio Ulate, elimina las credenciales de los diputados electos en febrero del 48, crea los tribunales políticos de probidad y sanciones inmediatas.

d- c- El objetivo claro, según se desprende del debate de los constituyentes sobre este articulo 98, es evitar sin titubeos que los comunistas vuelvan a la lucha política electoral. No es por casualidad que inmediatamente después de la guerra civil los comunistas con otros sectores democráticos del país lucharon de manera perseverante por restablecer la libertad electoral. Recuperar la Libertad Electoral solo fue posible en 1975 y 1976 cuando la Asamblea Legislativa en dos legislaturas reforma el artículo 98 de la constitución política y se eliminan las prohibiciones a la inscripción de partidos políticos. Entre 1948 y 1970 con el articulo 98 ilegalizan 6 Partidos Políticos. Con la reforma del artículo 98 se recupera la libertad y la democracia política en Costa Rica. Un largo camino hubo que recorrer, y lo recorrimos sin amarguras, con entusiasmo y la convicción de que lo lograríamos, pese a las muchas noches de cárcel y de muchas golpizas policiacas cuando salíamos a manifestarnos en las calles por la reforma democrática del artículo 98, nefasta herencia de la Guerra Civil.

e- La recuperación de la democracia política y la libertad electoral en la posguerra, no fue regalo de los vencedores, por el contrario, nació en la lucha diaria de comunistas y demócratas, nació en las calles de nuestro país en las universidades, en las reuniones y luchas de obreros y campesinos. Así debe recordarse. Algo que no puede pasar desapercibido y tenemos el deber de recordar: El Gobierno de facto creo Tribunales políticos y de Probidad, tal cual si fuera la “santa inquisición” estos tribunales encarcelaron a miles de inocentes sin probar nunca más “delito” que su forma de pensar. La autora del libro “Los Tribunales de probidad y de sanciones inmediatas”, Claudia Quirós sobre el tema nos ilustra: “reconocemos con profundo desengaño, que la corrupción administrativa no es nueva en la historia del país, y lo que más desalienta es saber que el Tribunal de Probidad más bien fue otro instrumento de corrupción, dado que por su medio se enriquecieron otros sectores de nuestra sociedad. Y que por tal razón este Tribunal no tuvo trascendencia, ni proyección histórica.

f- De lo contrario, como explicarnos la persistencia (en la posguerra) de peculado, malversación de fondos, las estafas, el soborno, la extorsión, ( los políticos morosos con la Banca Nacional) el contrabando etc. De las administraciones después de 1948 y tan en boga en el presente”…

g- En el mes de julio entrante se cumplirán 75 años del decreto 77 del Gobierno de facto donde denuncian y rompen los compromisos derivados de los dos pactos. Así se incumplieron los acuerdos aceptados con los comunistas. “Frente a la capitulación del Presidente Picado, el Partido no tenía más alternativa que deponer las armas…lo contrario habría sido haber sido ir a un “putsch”..con graves riesgos para la existencia misma del Partido y para la soberanía del pueblo costarricense”, así lo declara el Congreso Clandestino de los Comunistas en junio de 1950. En la decisión se valoran las amenazas de invasión de la guardia nacional de Nicaragua y la presencia de marines de los EE.UU, en el canal de Panamá listos para entrar a Costa Rica. Son las fuerzas “incontrastables” que llevaron a Teodoro Picado a capitular. Ricardo Fernández Guardia las cita y hace historia del episodio de la guerra en su Cartilla Histórica (páginas 122 a la 128), segunda edición corregida y aumentada de 1957, las que, curiosamente en las ediciones de 2005 y 2011 de la Editorial de la UNED desaparecen.

Nos es posible que en el siglo XXI se siga afirmando que triunfó la lucha por la honestidad en la administración pública, y la lucha por la libertad de sufragio y el restablecimiento de la democracia. Mitos que hay que derribar.

(*) Lenin Chacón Vargas, dirigente del Partido Vanguardia Popular y del Partido del Pueblo Costarricense.