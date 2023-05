México dice que senador de EEUU John Neely Kennedy es una persona «non grata»

Ciudad de México, 12 may (Sputnik).- El canciller de México, Marcelo Ebrard, dijo el jueves que el senador republicano John Neely Kennedy es una «persona non grata» luego de que el asambleísta estadounidense dijo que gracias a Washington, el país latinoamericano no estaba comiendo alimentos para gatos.

«Es una persona non grata en México. Nosotros no nos rebajamos a ese nivel; nosotros respetamos a EEUU», dijo el canciller mexicano a medios.

Ebrard afirmó que el asambleísta es un «señor ignorante y racista» y aseguró que van «defender al país en todos los foros, incluido el Senado de EEUU».

«Yo sé que es una posición minoritaria, electorera y es ese tipo de personas que están buscando notoriedad, atención pública o vendiendo a México», agregó.

El senador estadounidense dijo el miércoles que sin el apoyo económico de Washington, México comería «comida para gatos» y estaría viviendo en una carpa.

«Nuestra economía es de 23 billones de dólares. La de México es de 1,3 billones. La nuestra es 18 veces más grande. Compramos 400.000 millones cada año a México (…) sin la gente de EEUU, México, hablando en sentido figurado, estaría comiendo comida para gatos de una lata y viviendo en una carpa», dijo el senador durante una sesión celebrada en el Congreso.

El parlamentario fue insistente en la idea de enviar tropas de EEUU a suelo mexicano para combatir el tráfico de fentanilo y acabar con los cárteles.

«Si el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, invitara a los militares estadounidenses o a las fuerzas de seguridad a ir a México y trabajar allí con sus pares, podríamos detener a los cárteles. (…) Ambos sabemos que el presidente López Obrador no tiene ni la capacidad ni la voluntad de detener a los cárteles, pero aun así (…) fingimos que (…) México es nuestro amigo, aunque tiene organizaciones criminales que están matando a nuestra gente», aseveró.

Neely Kennedy y el senador Lindsey Graham promueven una legislación que busca autorizar el uso de las fuerzas armadas estadounidenses, incluso en territorio mexicano, contra los responsables de traficar fentanilo o una sustancia relacionada.

El canciller mexicano dijo que dicha propuesta es «inaceptable y «contraria al derecho». (Sputnik)