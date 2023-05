El engaño de las pensiones “de lujo”

Cual si fuera un grupo de delincuentes dedicados a actividades ilegales y subrepticias, el Gobierno declaró recientemente que “detectó” a un grupo de ex funcionarios, muchos de ellos ex profesores, que ahora están jubilados, y que perciben pensiones exorbitantes.

La actual administración y varias anteriores, han venido atacando a un sector de trabajadores pensionados, llamándolos peyorativamente “pensionados de lujo” y señalándolos ante la opinión pública como una suerte de parásitos o ladrones, creando una animadversión generalizada de parte de la población hacia estos ex funcionarios con el objetivo, además de trasladarles la responsabilidad de la pobreza y la corrupción de este país.

En este artículo quisiera explicarle al lector la falsedad de las acusaciones hacia los pensionados mal llamados de lujo y poner en evidencia la forma en que los políticos buscan convertirlo en un chivo expiatorio.

Quisiera empezar explicando qué tipo de profesionales ganan las llamadas pensiones de lujo y los motivos de tales ingresos.

Se trata de un sector profesional, altamente calificado en su mayoría, todos con edades superiores a los 60 años, que durante su vida laboral sacaron sus maestrías, doctorados e incluso posdoctorados, dentro y fuera del país, y se jubilaron después de largas carreras profesionales no menores a los 40 años de ejercicio. Quienes dentro de este grupo provienen del ámbito universitario, fueron profesionales en diversos campos (salud, ciencias sociales, letras, ingenierías, ciencias básicas, ciencias económicas, artes, etc.) que hicieron significativos esfuerzos intelectuales para alcanzar el grado de catedrático —que es el título de más alto rango que otorgan las universidades, y al cual accede tan solo una minoría del cuerpo docente de estas instituciones. Para quien lo ignore, eso implica rendir exámenes en varios idiomas modernos o antiguos, lograr la publicación y luego la adecuada calificación de una importante cantidad de artículos, libros u obra artística en los campos que corresponda, por parte de una oficina especializada en la evaluación académica de los docentes —lo cual conlleva muchos años de esfuerzo y dedicación, como se entenderá fácilmente.

Comprende, además, un grado de excelencia en el desempeño de la docencia establecida por las evaluaciones que realizan, año con año, sus estudiantes. Creación de cursos nuevos, investigación e innovación pedagógica y aporte sustantivo a las nuevas generaciones de estudiantes, parte de las cuales, posiblemente, sacarán sus propios posgrados y, en algunos casos, también alcanzarán la condición de catedráticos, mientras que otra parte se incorporará a diversas actividades, desarrollando carreras significativas en la empresa privada o en otras instituciones estatales —es decir contribuyendo de manera directa con el desarrollo económico y cultural del país.

Se dice que los salarios de ese grupo profesional han sido o fueron, para usar el término peyorativo con que es atacado, salarios “de lujo”. Y yo pregunto: ¿y cómo no iba a serlo? Lo que quiero decir con esto es simple aritmética: si usted estudia, saca títulos, obtiene puestos de gerencia, presidencia ejecutiva, rector, vicerrector, o catedrático en las diversas instituciones del país, pues… va a ganar más que quien no lo ha hecho. Digamos que los así llamados salarios de “lujo” solo lo ganan los profesionales de “lujo”. Pero lujo, en este caso, no en el sentido peyorativo, sino señalando a un profesional que se ha superado, se ha capacitado y ha dado lo mejor que pueda dar a una institución, y por lo tanto es un profesional de óptimas condiciones y calidades. Es el ingeniero que no solo puede construir edificaciones enormes y complejas, un mall por ejemplo, sino, además y muy importante, es el que puede enseñar a las nuevas generaciones cómo hacerlo, es el que puede garantizar, en razón de su excelencia profesional, que los jóvenes aprendan bien sus carreras y lo superen con los años. Y así médicos, economistas, informáticos, artistas o especialistas en saberes antiguos, en problemas sociales y antropológicos, etc.

A los mal llamados “pensionados de lujo” se nos viene señalando como si fuéramos unos ladrones que le robamos al erario público para cubrir nuestras pensiones. Pero eso es FALSO: nosotros entramos a trabajar jóvenes y empezamos a cotizar mes a mes, durante 40 años o más, cuotas que superaban significativamente lo que se pagaba en el régimen de pensiones de la Caja (por eso muchos colegas, asfixiados por las cuotas, se pasaron a este otro régimen). Y como es lógico, si usted cotiza una cuota mayor, tiene derecho a una mejor pensión.

El sistema de pensiones, por ejemplo, cuando yo ingresé a trabajar en un colegio en el año 1977, ya estaba establecido y nadie le preguntaba a uno si quería o no cotizar para ese sistema. Simplemente a usted le rebajaban cada fin de mes, en cada salario, la cuota que correspondería a su pensión en el futuro. Y además le rebajaban la cuota que pagaba por la Caja del Seguro Social, los impuestos que recuperaba el Ministerio de Hacienda y todo el conjunto de deudas que usted debía afrontar. No había posibilidad de amañar nada, todo era cobrado mes a mes y usted tenía que ver cómo resolvía su supervivencia.

Saqueo de las pensiones

Ahora bien, cuando los políticos y gobernantes atacan las pensiones de lujo NUNCA mencionan que dichas pensiones sufren REBAJOS DE LUJO. Es decir, si una pensión de Jupema alcanza los 5 millones en papel, al beneficiado le llegará como 2 millones mensuales. Es decir, casi un 50% de esa pensión la vuelve a recoger el Ministerio de Hacienda, la CCSS, entre otros rubros, sin derecho a reclamar nada.

De tal modo que políticos de diversos partidos y el actual gobierno MIENTEN Y HAN MENTIDO sistemáticamente tratando de presentarnos como unos saqueadores del erario público, cuando son ellos los que han venido saqueando las pensiones, tratando de pisotear a un sector profesional que dedicó toda su vida al mejoramiento y desarrollo de los conocimientos y destrezas de la población que pasó por sus aulas.

Las pensiones que reciben un grupo de diputados, por el contrario, sí constituyen un privilegio injustificable. Pasaron tan solo cuatro años ocupando una curul legislativa, cotizando ínfimamente, para recibir una pensión vitalicia incluso, algunas de ellas, las de ciertos jerarcas, heredables por sus cónyuges e hijos. Pero, de manera malintencionada, quienes combaten las llamadas pensiones de lujo, meten en el mismo saco tanto a quien cotizó toda su vida laboral para merecer honradamente una pensión digna y acorde con la historia de sus ingresos salariales, como aquellos que no lo hicieron y fueron favorecidos políticamente.

Hacemos un llamado para que cese la campaña de desprestigio hacia este sector y para que, de una vez por todas, se acabe con el saqueo de nuestras pensiones y con el intento de empobrecer a quienes dependen exclusivamente de esos ingresos que, tal y como he argumentado, han sido el fruto de una vida de esfuerzo, superación y logros profesionales.

(*) Jorge Jiménez Hernández es doctor en Filosofía por la Universidad de Costa Rica, catedrático pensionado de esa institución, recibió el premio Aquileo Echeverría de novela en 2012 y fue fundador y director de la revista Kasandra durante la década de los años 1990.