Argentina inaugura un planetario en el corazón de su Patagonia

Perito Moreno (Argentina), 20 may (Sputnik).- Con la presencia del ministro de Ambiente de la Nación, Juan Cabandié, y la gobernadora de Santa Cruz (sur), Alicia Kirchner, la Fundación Rewilding inauguró un centro de interpretación y planetario de casi 800 metros cuadrados en la estepa del Parque Patagonia, en el noroeste de la provincia más grande de Argentina, gracias a una donación de la antropóloga argentina Elsa Rosenvasser Feher, fallecida el año pasado.

«Este planetario lo que cuenta es la historia de la Patagonia como una isla que derivó y se separó de la Antártida y se vinculó con el continente sudamericano pos-Pangea», explica a la Agencia Sputnik la bióloga Sofía Heinonen, directora de Rewilding.

Y completa: «Este tipo de museos, este tipo de planetarios, nos hace un puente a la ciencia y nos permite de una manera amena, y en un ratito, valorar desde los cielos a la noche, hasta el paisaje que tenemos adelante, la presencia del hombre, la presencia de la fauna paleontológica, la actual y cómo sigue la historia, además, en esta crisis ecosocial que estamos viviendo, con el aumento poblacional».

El proyecto es parte del plan estratégico de la provincia para el período 2020-2023, será abierto al público en noviembre -como inauguración de la temporada veraniega- y busca conectar a los sectores norte y sur de la Patagonia con una propuesta propia, que incentive al turista a conocer la región y sus localidades cercanas, Perito Moreno, Los Antiguos, Bajo Caracoles y Lago Posadas.

El planetario busca potenciar y posicionar la región noroeste de Santa Cruz como destino cultural y de turismo de naturaleza. Además de esta obra, el plan incluye otras acciones ya consolidadas cómo la incorporación de 60 kilómetros de senderos, infraestructura y señalética en el Portal Cañadón Pinturas y el Parque Provincial Cueva de las Manos, entre otras cosas.

Los terrenos para la instalación del nuevo parque fueron una donación de Rewiliding a la administración de Parques Nacionales, en una iniciativa que busca transformar una vieja zona de estancias en un área de desarrollo turístico, de protección ambiental y adaptación al cambio climático, con la participación de emprendedores, guías y comunidades locales.

El edificio es un gran rectángulo que parece emerger de la tierra sin interrumpir el paisaje de estepa. Al ingresar, una esfera roja que simula un planetario recibe a los visitantes. Las varillas de madera que la fundación sacó de los viejos alambrados ganaderos sirven de decoración y se repetirán a lo largo del paseo interactivo que recrea la presencia humana que data de hace 10.000 años antes de Cristo, con los primeros cazadores recolectores, vestigios que se ven en la mítica Cueva de las Manos, sitio de pinturas rupestres y que se interrumpieron hace 500 años, con la invasión española.

«Sin duda, que (esta iniciativa) es un elemento fundamental en este contexto de posible extinción, como indica la ciencia, y de cambio climático que todo el tiempo nos está interpelando. En esa interpretación que los ecosistemas nos hacen, no podemos dejar de interpretar o de entender que ha existido una ruptura entre naturaleza y sociedad, que el único camino es volver a encontrar armonía entre la sociedad y la naturaleza», afirma Cabandié.

El ministro también destaca a los países del hemisferio sur como acreedores ambientales, dado que la mayor cantidad de emisiones de gases de efecto invernadero que produce el calentamiento global se producen en el hemisferio norte, e instó a desarrollarse de una manera «armónica» con el ambiente.

La ideología

«Elsa formó su hogar en esas tierras, pero no olvidó esta tierra, no olvidó nuestro país y no olvidó nuestra Patagonia, esta tierra que amamos, esta tierra que queremos, esta tierra tan nuestra que tiene que ver con la historia misma del universo, del mundo», describe la gobernadora Kirchner a la creadora del proyecto, fallecida en septiembre del año pasado en su casa de California (oeste de Estados Unidos) a los 89 años.

Elsa Rosenvasser Feher fue una renombrada física argentina que se especializó en la divulgación científica. Desarrolló su carrera en Estados Unidos, donde dirigió el centro interactivo de ciencias Reuben Fleet en San Diego y dedicó su vida a la enseñanza y a la creación de muestras interactivas y contenido para museos de ciencias.

Vivió en Estados Unidos una parte importante de su vida y viajaba seguido a Argentina, el lugar donde se sentía arraigada; en sus viajes visitó la Patagonia en repetidas ocasiones con sus hijas.

Una de ellas Paola, la representó en la inauguración del viernes, y reveló que el proyecto «le dio mucha vitalidad y mucho placer» a su madre durante los últimos tres años de su vida y que significó una «culminación de su vida y su amor por la Patagonia».

La región atrae anualmente a unas 15.000 personas, y estas iniciativas buscan diversificar el perfil de visitantes, hoy integrado por turistas de aventura, fotógrafos de naturaleza y pasajeros que hacen un alto entre el norte y el sur de la región mundialmente conocida como «fin del mundo».(Sputnik)