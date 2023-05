Putin: «Ucrania nos llama agresores, pero recibe sin problemas ingresos por el tránsito de gas ruso»

Moscú, 24 may (Sputnik).-Los socios de Rusia se encuentran bajo la presión de los países occidentales para que pongan fin a una cooperación beneficiosa, pese a que Rusia es una parte «responsable y fiable» en el cumplimiento de sus obligaciones contractuales internacionales, sea cual sea la situación geopolítica, ha afirmado el presidente ruso Vladímir Putin.

«Cumplimos en todos los volúmenes y en los plazos acordados todas nuestras obligaciones», afirmó el mandatario ruso, durante su intervención en el foro de la Unión Económica Euroasiática (UEE) en Moscú.

En relación a la crisis energética en Europa, Putin recalcó que Rusia no fue el país que causó problemas en el continente.

«¿Quién es culpable de lo sucedido? El Nord Stream 1 lo sabotearon, el Nord Stream 2 no lo lanzaron, la ruta de gas Yamal-Europa la cerró Polonia, no nosotros, y una de las dos líneas de gasoducto que transita por Ucrania la cerró Ucrania, no lo hicimos nosotros. Por cierto, seguimos suministrando gas a Europa por la segunda línea, mientras Ucrania, aunque nos llama agresores, recibe sin problemas los ingresos por el tránsito del gas», expuso Putin.

Los representantes de los países de la UEE, formada por Armenia, Bielorrusia, Kirguistán, Kazajistán y Rusia, se reúnen este miércoles y jueves en Moscú, en el marco del segundo foro económico de la organización, con el objetivo de trazar vectores de desarrollo en medio de las actuales turbulencias geopolíticas. (Sputnik)