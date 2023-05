Tragedia sacudió semana en El Salvador

San Salvador, 27 may (Prensa Latina) Consternación y tristeza protagonizaron la semana en El Salvador luego que una estampida el sábado en un estadio provocó la muerte de 12 personas y decenas de heridos.

Lo ocurrido en el capitalino Estadio Cuscatlán fue noticia durante la semana y cobró mayor connotación cuando la Fiscalía General de la República (FGR) en la madrugada del jueves anunció la captura de cinco personas, presuntas culpables de la tragedia.

Fueron arrestados Pedro Hernández, Presidente de Alianza FC, Edwin Abarca Ventura, gerente de Seguridad de Alianza FC, Zoila Córdova, gerente Financiera de Alianza FC, Reynaldo Avelar Contreras, gerente General de EDESSA, y Samuel García Montano, encargado de las llaves del estadio.

Un comunicado de los fiscales precisó que los detenidos son acusados por los delitos de homicidio culposo, lesiones culposas y estragos públicos, entre estos el presidente de Alianza FC y el gerente general de la empresa Estadios Deportivos de El Salvador (EDESSA).

En la semana fueron noticia los informes sobre gestiones de grupos políticos de conformar un Frente Nacional para enfrentar al presidente Nayib Bukele en las elecciones de febrero de 2024, lo que al parecer aun no se concreta.

“Arena, FMLN, Nuestro Tiempo y Vamos han acordado impulsar una única fórmula presidencial para enfrentar a Nayib Bukele en 2024. Las negociaciones siguen en curso y se prevé aterricen en dos nombres esta semana. Los candidatos deberán ser propuestos por la sociedad civil”, indicó el diario El Faro, lo que levantó un enjambre de críticas.

Las recriminaciones fueron dirigidas a la presunta unidad de la izquierda con agrupaciones de derecha como Arena, algo que directivos de ambas toldas desmintieron. El Bloque de Resistencia Popular (BRP) propone un Frente Amplio pero no anda ni andará en reuniones para escoger candidatos. El Faro miente, dijo de forma categórica el economista y consultor independiente Cesar Villalona.

Villalona es de la opinión que no habrá Frente Amplio. Todos los partidos irán solos, aunque algunos como VAMOS no irán. El BPR no propone candidatos y que lo decidan los partidos. En su opinión, Bukele arrasará con todos.

También acapararon espacios las discrepancias en el seno del Tribunal Supremo Electoral que aun no decidió que empresa escogerá para implementar el voto en Internet de los salvadoreños en el exterior pese a que el plazo se vence el 3 de junio.

Por otro lado el intenso calor con temperaturas a veces superiores de los 40 grados, su impacto en la población y en la agricultura, pelearon espacios con los avances en los preparativos de los XXIV Juegos Deportivos Centroamericanos y del Caribe San Salvador 2023.

Alegría y satisfacción fueron sentimientos expresados por el presidente de Centro Caribe Sports (CCS), Luis Mejía, sobre el avance alcanzados por este país para la cita que comenzará el 23 de junio próximo.