López Obrador denuncia «un golpe de estado técnico» por la suspensión judicial de las obras del Tren Maya

Ciudad de México, 29 May. (EUROPA PRESS) – El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, ha criticado la suspensión de las obras del Tren Maya ordenada por un juez y ha advertido de que las decisiones del Poder Judicial pretenden dar «un golpe de estado técnico».

Buscan dar «un golpe de estado neutralizando al Poder Ejecutivo, o sea, que ya no ejecutemos nada. Es un golpe de estado técnico», ha afiramdo en rueda de prensa.

«Pero vamos a seguir adelante, transformando al país, limpiándolo de corrupción. La verdad es que estábamos inmersos en una decadencia, un proceso de degradación», ha argumentado.

Por esta voluntad de cambio van a seguir queriendo detener las obras de gobierno, «pero no van a poder porque de acuerdo a la Constitución, tenemos derecho de hacer obras en beneficio del pueblo. No se van a poder cancelar las obras. No se puede, una cosa es que violen la Constitución. Que me digan los ministros sino la están violando, cobrando más que lo que cobra el presidente».

Para López Obrador, a nivel político se están confrontando dos proyectos, el popular y otro que es defendido por los sectores conservadores y de los medios de comunicación. «Como me voy a quedar callado, si estoy defendiendo el proyecto de transformación. ¿De donde sale el dinero para la guerra sucia? ¿quien está financiando?», se ha lamentado.

«Ya sabemos y es lamentable que el gobierno de Estados Unidos no haga nada y sigan dándole dinero a opositores a un gobierno legal y legítimamente constituido. Pero los que reciben el dinero, ¿con qué autoridad moral? Es un acto de deshonestidad. No es nada más que le den el dinero, sino que lo solicitan y lo usan para dañar un proceso en beneficio del pueblo», ha remachado.