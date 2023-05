Moscú previene a Kiev contra los ataques a la planta nuclear de Zaporizhzhia

ONU, 31 may (Sputnik).- Rusia promete una respuesta dura si Ucrania intenta atacar a la central nuclear de Zaporizhzhia, declaró el martes el embajador ruso ante la Organización de las Naciones Unidas, Vasili Nebenzia.

«Rusia responderá con extrema dureza a cualquier ataque de Ucrania contra la planta nuclear de Zaporizhzhia, sus infraestructuras críticas, incluidas las líneas de suministro de la central, así como contra la ciudad de Energodar», dijo durante una reunión del Consejo de Seguridad de la ONU (CSNU).

El diplomático ruso aseguró que su país emprenderá todas las medidas posibles para reforzar la seguridad nuclear y física de la planta de acuerdo con la legislación nacional y los compromisos en virtud de los instrumentos jurídicos internacionales.

Nebenzia insistió también en que Moscú nunca ha llevado a cabo ningún ataque desde el recinto de la planta de Zaporizhzhia ni ha desplegado allí armas pesadas y municiones.

Rusia, subrayó, procura proteger las infraestructuras más importantes de la central de ataques o sabotajes.

«Esperamos que, en vista de la declaración del señor (director general del OIEA, Rafael) Grossi, la secretaría del OIEA, por su parte, también demuestre la imparcialidad y la objetividad del organismo y condene abiertamente las acciones de Ucrania, que ha llevado al mundo en repetidas ocasiones a la línea de un incidente nuclear que podría afectar no sólo a la zona alrededor de la planta, sino también mucho más allá, incluida Europa, y esto sería un desastre nuclear», señaló el embajador.

Desde el comienzo del conflicto en Ucrania, Rusia ha hecho todo lo posible para prevenir las amenazas a la seguridad de la central nuclear de Zaporizhzhia, consignó Nebenzia.

Agregó que la iniciativa anunciada en septiembre de 2022 por Grossi para crear una zona de seguridad en torno a la planta contenía varios puntos cuya aplicación habría ayudado a detener los ataques ucranianos, así como a evitar un suceso peligroso.

«Sin embargo, debido a la incapacidad de negociar por parte de Kiev y a su renuencia a comprometerse a no bombardear la la central de Zaporizhzhia, esta iniciativa nunca llegó a aplicarse», lamentó Nebenzia.

Poco antes, Grossi propuso ante el CSNU varios principios para proteger la planta: no realizar ataques desde o contra ella; no usarla como centro de almacenamiento de armas pesadas o base para el personal militar; no poner en riesgo el suministro eléctrico de la central; proteger todas las estructuras, sistemas y componentes esenciales de la planta de ataques o actos de sabotaje.

El director general del OIEA instó a abstenerse de toda acción que socave estos principios. (Sputnik)