Cambio climático intensificó violencia en Andes centrales en era prehispánica

Montevideo, 16 jun (Sputnik).- Un equipo de investigadores halló que eventos relacionados con el cambio climático entre los años 470 y 1500 intensificó la violencia en la región central y del sur de la cordillera de los Andes, dijo el jueves la Universidad de California-Davis en un comunicado.

«Investigadores de la Universidad de California-Davis dijeron que encontraron un patrón de aumento de la violencia durante el cambio climático ocurrido en el centro y sur de los Andes entre 470 y 1500 d.C. Durante ese tiempo, que incluye la Anomalía Climática Medieval (900-1250 d.C.), las temperaturas aumentaron, tuvo lugar una sequía y los primeros estados de los Andes colapsaron», según el estudio de los científicos.

El equipo analizó las lesiones en la cabeza de las poblaciones que vivían en las tierras altas de los Andes en ese momento, un indicador comúnmente utilizado entre los arqueólogos para la violencia interpersonal.

«Descubrimos que la disminución de las precipitaciones predice mayores tasas de trauma craneal. Esta observación sugiere que el cambio climático en forma de disminución de las precipitaciones ejerció un efecto significativo en las tasas de violencia interpersonal en la región», dijo Thomas J. Snyder, candidato a doctorado en el Ala Evolutiva del Departamento de Antropología y autor principal del estudio.

La competencia por los recursos posiblemente aumentó la violencia en poblaciones que habrían visto su movilidad limitada.

«Si las poblaciones arqueológicas tenían creencias cosmológicas sobre el paisaje físico y enterraban a los ancestros de manera comparable a las observadas en el registro etnográfico, dejar el altiplano asolado por la sequía puede haber sido una solución inaceptable para muchos», dijeron los autores en el estudio.

Estos patrones no se hallaron en regiones costeras y de elevación media, dijeron los investigadores, lo que sugiere que o no se vieron afectados por el cambio climático o eligieron soluciones no violentas para enfrentar los problemas generados por los fenómenos meteorológicos.

Los investigadores de UC Davis registraron la violencia mediante el análisis de los datos existentes de casi 3.000 fracturas de esqueletos humanos encontradas en 58 sitios arqueológicos, comparándolas con la acumulación de hielo en ese momento en el glaciar Quelccaya, en lo que ahora es Perú, Chile y Bolivia.

Al mismo tiempo, hubo un abandono generalizado de los sitios de poblaciones Wari y Tiwanaku en la región, lo que indica un desmoronamiento sociopolítico después del inicio de los cambios climáticos globales que duraron siglos.

El estudio fue divulgado en la publicación Quaternary Research de la Universidad de Cambridge en Inglaterra. (Sputnik)