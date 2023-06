El presidente de Sudáfrica pide a Moscú y Kiev comenzar las negociaciones

Strelna (Rusia), 17 jun (Sputnik).- El jefe de Estado de Sudáfrica, Cyril Ramaphosa, llamó a Rusia y Ucrania a empezar las conversaciones para resolver el conflicto ucraniano.

«Ha llegado el momento de que ambas partes inicien negociaciones y pongan fin a este conflicto, porque estas hostilidades implican inestabilidad y daños a varios países del mundo», dijo Ramaphosa durante una reunión entre el presidente ruso, Vladímir Putin, y la delegación compuesta por siete países africanos.

El presidente de Rusia, Vladímir Putin, se ha reunido este sábado con la delegación de líderes de países africanos que llegaron a Rusia para discutir su iniciativa para una solución pacífica del conflicto ucraniano. El encuentro tiene lugar en la ciudad de San Petersburgo, donde se celebra la última jornada del XXVI Foro Económico Internacional (SPIEF).

«En Rusia sentimos un gran respeto por la posición de principios de los Estados africanos a favor del mantenimiento de la estabilidad y la seguridad mundiales y regionales, la resolución pacífica de los conflictos y la formación de un modelo más equitativo de relaciones internacionales», declaró Putin al inicio de la reunión, subrayando que Rusia apoya el deseo de estos países de llevar una «política independiente, soberana y pacífica».

Afirmó que Moscú «acoge con satisfacción el enfoque equilibrado de los amigos africanos» con respecto al conflicto ucraniano. «Apreciamos su interés por encontrar una solución al conflicto», manifestó, añadiendo que la parte rusa «está abierta a un diálogo constructivo con todos aquellos que deseen establecer la paz sobre la base de los principios de justicia y respeto de los intereses legítimos de las partes».

Por su parte, el presidente de la Unión de las Comoras, Azali Assoumani, que fue el primero de la delegación en intervenir durante el encuentro, afirmó que los países africanos han «emprendido esta misión ya que, como africanos», han sido «testigos de muchos conflictos y mediante el diálogo y la negociación» pueden «resolver este problema». Aseguró que la paz entre Rusia y Ucrania «sigue siendo un elemento clave para la estabilidad de la región y del mundo en general, así como para África, teniendo en cuenta sus relaciones legendarias con Rusia».

Luego, el presidente de Senegal, Macky Sall, señaló que a los países africanos les preocupaban especialmente las cuestiones de alimentos y fertilizantes. Subrayó que Moscú les «escuchó atentamente y demostró» que estaba dispuesto a apoyarlos, gracias a lo cual apareció el acuerdo de granos.

Según sus palabras, a pesar de la situación en el campo de batalla, es importante «mantener corredores de diálogo, para que al menos las cuestiones humanitarias sean la prioridad».

África recibió solo el 3,1% de 31,7 millones de toneladas de grano ucraniano

Al mismo tiempo, de acuerdo con Putin, la crisis en el mercado mundial de alimentos «no es en absoluto consecuencia de la operación militar rusa». Afirmó que surgió como resultado del hecho de que los países occidentales, tanto EE.UU. como los países europeos, «comenzaron a realizar emisión económicamente injustificada», para resolver sus problemas relacionados con la pandemia.

Dijo, que, al realizar una enorme emisión, Occidente compraba todos los productos alimentarios del mercado mundial, «abusando de su posición de monopolio y perjudicando a los países en desarrollo».

El líder ruso declaró que Rusia no cree que el suministro de grano ucraniano a los mercados mundiales resuelva la crisis alimentaria, pero decidió aprobar el acuerdo sobre el grano, principalmente, para que los países más pobres de África pudieran recibirlo.

Subrayó que, en el marco del acuerdo, desde los puertos ucranianos ya se han exportado 31,7 millones de toneladas de productos agrícolas, de las cuales solo 970.000 toneladas, es decir, el 3,1%, se enviaron a países necesitados de África. Mientras tanto, según sus palabras, 12,3 millones de toneladas de grano fueron enviadas a países de la Unión Europea.

«Estas autoridades neocoloniales europeas, y de hecho las estadounidenses, han engañado una vez más a la comunidad mundial y a los países necesitados de África»

Rusia, «en pleno cumplimiento de la Carta de la ONU», tenía derecho a ayudar a las repúblicas de Donbass

Putin también explicó que «todos los problemas en Ucrania comenzaron tras el inconstitucional, armado y sangriento el golpe de Estado del 2014», que «contó con el apoyo de patrocinadores occidentales».

Destacó que en aquel momento parte de la población ucraniana, es decir, las repúblicas populares de Donbass, no apoyó el golpe de Estado y anunció que estos territorios no se subordinarían al nuevo gobierno. Según sus palabras, Moscú «intentó durante mucho tiempo restablecer la situación en Ucrania por medios pacíficos» y por eso se firmaron los acuerdos de Minsk, destinados a solucionar el conflicto. Sin embargo, después de algún tiempo, Kiev y los países occidentales dijeron que no van a cumplir con los acuerdos y «de hecho se retiraron del proceso de paz».

El presidente ruso subrayó, que precisamente después, de esto Moscú «se vio obligada a reconocer a los Estados independientes formados en Ucrania -la República Popular de Donetsk y la República Popular de Lugansk- que durante 8 años no habían sido reconocidos». «Rusia se vio obligada a apoyar a esta gente, teniendo en cuenta nuestros lazos históricos, tanto con los territorios, como culturales y lingüísticos, con las personas que viven en estos territorios», explicó.

También comentó el aspecto jurídico internacional del caso. «La pregunta es: ¿teníamos derecho a reconocer la independencia de estos territorios? De plena conformidad con la Carta de la ONU teníamos derecho a hacerlo, ya que, de acuerdo con los artículos pertinentes de la Carta de la ONU, estos territorios tenían derecho a declarar su independencia. Así que teníamos derecho a reconocerlos. Y lo hicimos», manifestó.

Putin señaló que tras reconocer a estas repúblicas y firmar un tratado de amistad y cooperación con ellas, Rusia, «en pleno cumplimiento de la Carta de la ONU», tenía derecho a ayudarlas, ya que «el régimen de Kiev había hecho repetidos intentos de resolver este problema por medios militares».

Un día antes, la delegación mediadora —integrada por el presidente de Sudáfrica, Cyril Ramaphosa; el de Comoras, Azali Assoumani; el de Senegal, Macky Sall; el de Zambia, Hakainde Hichilema; el primer ministro de Egipto, Mostafa Madbouly, así como los representantes especiales de los presidentes de Uganda y la República del Congo, Ruhakana Rugunda y Florent Ntsiba—, se reunió en Ucrania con el presidente Vladímir Zelenski. (Sputnik)