Defensa de la Zona Protectora El Chayote en Naranjo

Ante las falsa e infundadas declaraciones que continúan emitiendo las autoridades electas de la Municipalidad de Naranjo, esta vez de parte del regidor y precandidato a Alcalde, Orlando Herrera, una vez más, la Federación de Acueductos de la Zona Protectora El Chayote (FEDAPRO), se da a la tarea de aclarar varios hechos:

1. En compañía de vecinos preocupados por el atentado contra el ambiente cometido en las áreas de recarga acuífera de las nacientes captadas para abastecimiento humano de la comunidad de Los Robles, FEDAPRO fue la primer organización cantonal en actuar para intentar detener los delitos ambientales cometidos y que continúan en proceso en la finca donde se pretende establecer un proyecto de siembra de aguacate violando la legislación ambiental, FEDAPRO, en conjunto con estos vecinos y representantes de ASADAS realizó la primer visita de inspección y documentación de hechos en la finca, los cuales, fueron dados a conocer en publicación con fecha 12 de junio (ver publicación en este enlace). Por lo tanto, en un nuevo vídeo en sus redes sociales, el precandidato Herrera miente, busca desviar la atención en relación con los daños cometidos, demuestra que no está informado de los hechos y denota supuesta mala fe al mentir públicamente sobre aspectos que desconoce y no realizó la menor indagatoria.

2. FEDAPRO también, fue la primera organización en interponer la denuncia ante SINAC, la cual, puede ser verificada en la plataforma SITADA bajo el número de denuncia 41338-2023 en fecha 13 de junio del 2023, por lo tanto, lo referido por el precandidato Herrera en el vídeo también es totalmente falso.

3. FEDAPRO también fue quien alertó a la administración municipal sobre los delitos ambientales de los empresarios aguacateros, lo mínimo que se podía hacer era actuar de oficio, así lo hicieron los funcionarios municipales a quienes correspondía, se emitió oficio MN-UTGA-PA-024-2023 ¡DIRIGIDO AL ALCALDE JUAN LUIS CHAVEZ!, y donde se reseña y confirman las múltiples invasiones a las áreas de protección de nacientes y la destrucción generada SIN LICENCIA AMBIENTAL, lo que, por cierto, contrasta con las manifestaciones del vídeo de 30 segundos del Alcalde que daba a entender que no había tala, que no había daños ambientales y que no pasaba nada (ver publicación de FEDAPRO). ¿Revisó el alcalde el informe de sus propios funcionarios? Pues según el su vídeo, parece que no…

4. Se le recuerda al precandidato Herrera y el actual alcalde, como el mismo Secretario General de SETENA lo ha indicado en oficio SETENA-SG-0524-2023, que “la competencia sobre el uso de suelo resulta una potestad de las municipalidades que tienen la obligación de definir los diferentes usos de suelo de los terrenos bajo su jurisdicción».

Le consultamos al alcalde y al precandidato Herrera ¿Qué ha hecho su administración durante estos casi ocho años para ordenar los usos de suelos en el cantón de Naranjo y evitar degradación ambiental como la del presente caso? ¿Qué va hacer el precandidato Herrera en una tercera administración de su partido para arreglar los cuantiosos conflictos ambientales generados por la negligente actuación de las autoridades electas en esta materia? ¿Seguirá engavetado el estudio de Plan Regulador y los índices de fragilidad ambiental de Naranjo? El alcalde y el precandidato Herrera deberían informar a la población cuantos millones le costó a Naranjo el plan regulador que su administración, junto con el regidor Olger Murillo y vice alcaldesa Gabriela Murillo, archivaron y han dejado perder.

5. Otro aspecto que resulta falso y sin fundamento es la referencia del precandidato Herrera en relación con las intenciones políticas en nuestras publicaciones, todo lo cual, se reitera ES COMPLETAMENTE FALSO, busca desviar la atención y actuación negligente de las autoridades electas y la vulneración de las fuentes de agua de la comunidad de Los Robles; FEDAPRO manifiesta que ninguno de sus integrantes tiene interés en postular alguna candidatura a algún puesto de elección popular, asimismo, la actuación de FEDAPRO en este y muchos otros casos caso es consecuente con la denuncia de actuaciones negligentes de quienes son. Este ha sido la actuación de FEDAPRO desde casi ya 20 años de existencia abocada a la protección y defensa del recurso hídrico a nivel cantonal y nacional.

6. De especial atención resultan, además, las amenazas del precandidato Herrera de “sentar responsabilidades” en este caso ¿Qué busca Herrera? ¿Pretende demandan a vecinos y vecinas que denunciaron los daños ambientales? ¿Pretende demandar a los directivos de FEDAPRO por denunciar hechos gravísimos que atentan contra el acceso al agua de la comunidad de Los Robles? ¿Va a demandar a la única organización cantonal que por más de 20 años ha estado en la defensa activa de la Zona Protectora El Chayote, el agua y las ASADAS del cantón? ¿A eso se refiere con sentar responsabilidades?

7. Nótese que la legitimidad construida en la defensa del recurso hídrico cantonal y nacional que ha conformado FEDAPRO desde hace más de 20 años hace que los vecinos y vecinas de Naranjo acudan a la federación para atender denuncias como las del presente caso, en general, se acude a FEDAPRO para atender la protección del ambiente y la defensa del agua de las comunidades, NO se acude a la municipalidad, al alcalde y menos a un regidor como Herrera porque NUNCA HAN SIDO REFERENTES de la protección ambiental o la defensa del agua; por el contrario, han impulsado activamente -o por negligente omisión- proyectos destructores del ambiente, sólo por citar algunos casos: recuérdese que la Municipalidad de Naranjo fue condenada a construir una planta de tratamiento de aguas residuales desde hace, aproximadamente, once años, el amparo que originó la condena que está sin ser acatado fue interpuesto por la actual vicealcaldesa Gabriela Murillo y, ahora que se desempeña en un puesto como autoridad cantonal, dejó en el completo olvido este caso que constituye una de las mayores afrentas contra el recurso hídrico, los ríos y la flora y fauna del cantón de Naranjo; también se puede recordar el impulso a la minería no metálica, actividad altamente destructiva que se quiere hacer en la Zona Protectora Río Grande, o la cancerígena propuesta del regidor Herrera -¡¡quien es médico!! de instalar una planta incineradora en Naranjo, sólo tres de los más graves casos contra la naturaleza que son absoluta responsabilidad de las actuales autoridades electas del municipio y quienes, una vez más, salen a minimizar, intentar desmentir, atentados contra la naturaleza.

Finalmente, FEDAPRO, cuya actuación siempre ha sido propositiva y buscando solucionar los múltiples conflictos ambientales, reitera la propuesta hecha días atrás para que sea considerada y se trabaje de manera conjunta en su consecución:

1. Elaboración de una tarifa de protección de recurso hídrico municipal aplicable a los recibos por el servicio de abastecimiento de agua potable en manos del acueducto municipal de Naranjo cuyos fondos sean destinados, exclusivamente, para la compra de terrenos de dentro de la Zona Protectora El Chayote y las áreas de recarga acuífera y protección de nacientes en el cantón de Naranjo (FEDAPRO les puede elaborar de gratis el proyecto).

2. Elaboración de términos de referencia para estudios hidrogeológicos de las nacientes del sitio para exigir que sean costeados por los empresarios que quieren establecer el presunto proyecto aguacatero.

3. Presionar al SINAC por la finalización de los estudios hidrogeológicos de toda la Zona Protectora El Chayote, los cuales, que fueron solicitados y exigidos por FEDAPRO para consolidar la protección absoluta de estas áreas de recarga acuífera, en cumplimiento de la legislación nacional.

4. Actualizar y renovar los índices de fragilidad ambiental y cumplir con las exigencias establecidas en el informe de SETENA sobre dichos insumos.

5. Trabajar en una propuesta para aumentar el área y la categoría de manejo de la Zona Protectora El Chayote.

6. Terminar de tramitar y aprobar el Plan Regulador del cantón de Naranjo para que se ordene el territorio y se realice una planificación adecuada del espacio y los recursos.

7. Construir un plan de financiamiento y compra de todos los terrenos en manos privadas de la ZPEC (promesa de campaña incumplida, anunciada al aire después de ser interpelado, casualmente, por múltiples cuestionamientos en materia ambiental y desde la primera administración de Juan Luis Cháves en una de las actividades realizadas por FEDAPRO en la Zona Protectora El Chayote -tenemos le vídeo ofreciendo y realizando promesas sin cumplir, cuando quieran lo hacemos público-, para tener en cuenta, en casi ocho años de gestión el alcalde y autoridades electas NO HAN COMPRADO ni un metro cuadrado en la Zona Protectora El Chayote).

8. Exigir la corrección de la información del registro nacional de concesiones y de la Municipalidad para que las nacientes que están erróneamente identificadas como “ríos” sean redefinidas como “nacientes” para que se respete sus radios de protección de 100 y 200 metros establecidos en Ley Forestal y Ley de Aguas (esto es de perogrullo, pero, para información de toda la comunidad cantonal y nacional, el referido registro de concesiones está plagada de gravísimos errores en identificación de fuentes y coordenadas, lo que ha generado una situación de altísima invasión de áreas de protección, casos de contaminación con agro-venenos, entre otros), solicitud que, en múltiples ocasiones, ha sido hecha a la Municipalidad de Naranjo, el AYA y la Dirección de Aguas y que se encuentra sin ser atendida (tenemos los respectivos oficios sellados haciendo la solicitud, por si el alcalde o regidor quieren hacer otro vídeo con mentiras).

9. Buscar financiamiento y apoyo institucional para, en primera instancia, hacer los estudios hidrogeológicos de todas las nacientes captadas para abastecimiento humano del cantón de Naranjo y, posteriormente, proseguir con las demás nacientes no captadas.

10. Establecer una comisión municipal con amplia participación de vecinos y vecinas del cantón para dar seguimiento, debatir y discutir sobre este caso y muchos otros relacionados con daños ambientales del cantón de Naranjo.

NO QUEREMOS MONOCULTIVOS DE AGUACATE EN EL CANTÓN, NO QUEREMOS AGROVENENOS EN NUESTRAS FUENTES DE AGUA, NO QUEREMOS CÁNCER EN NUESTROS NIÑOS Y NIÑAS

FEDAPRO Y LA COMUNIDAD DE NARANJO, POR LA DEFENSA DEL AGUA, LA VIDA Y LA NATURALEZA.

(*) Manuel Montoya, presidente Directiva de Fedapro

18 de junio 2023