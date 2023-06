Transnistria no ve ahora riesgo de un ataque directo pero teme a provocaciones

Tiráspol, 19 jun (Sputnik).- El líder de Transnistria, Vadim Krasnoselski, dijo a Sputnik que no ve hoy indicios de un inminente ataque a esta república autoproclamada en el seno de Moldavia, pero no descartó nuevas provocaciones.

«Nada indica ahora que se esté preparando un ataque directo a Transnistria, lo cual no quiere decir que no enfrentamos ninguna amenaza. Lamentablemente, no podemos excluir que haya nuevas provocaciones, de modo que en mayo promulgué un decreto que extiende por dos meses más, hasta el 18 de julio, la alerta amarilla por amenaza terrorista», declaró Krasnoselski.

El líder trasnistrio opinó sin embargo que «por el momento hay consenso de que la descongelación del conflicto y una escalada bélica en el Dniéster suponen un escenario catastrófico, que debe evitarse».

A finales de abril de 2022, Transnistria vivió una serie de ataques terroristas contra instalaciones de seguridad, militares y de comunicación. En un principio, las autoridades declararon alerta máxima por amenaza terrorista, pero luego la rebajaron de roja a amarilla. (Sputnik)