El mundo al revés: se paga más lo irracional que lo racional

Columna Poliédrica

Es impredecible saber qué creaciones de otros seres humanos genera identificación y aceptación. Sucede con las composiciones músicales, literarias, científicas, en fin, cuesta entender qué extraña circunstancia permite penetrar en el gusto de las personas y por el contrario, porqué grandes creaciones humanas son rechazadas por el gran público. Está claro que los criterios de evaluación se han relativizado y aunque nunca ha sido de dominio de la mayoría de las personas, los críticos en no pocas ocasiones se encargaban de intentar educar al resto de los miembros de la sociedad.

En muchas ocasiones la creación que el autor considera la mejor lograda es la que pasa sin pena, ni gloria. Hay muchos ejemplos en que los propios autores se han prodigado en los aspectos técnicos de una determinada creación, sin embargo, aunque son obras maestras, el gran público no las ha considerado como tales; el fenómeno contrario también se ha dado, en el sentido que existen muchas obras consideradas por sus autores como secundarias que, no obstante, la población las ha recibido y puesto en un pedestal-

Obviamente, también existe la coincidencia entre la obra bien lograda del autor y la recepción de ella por parte del público. Esa coincidencia es difícil de lograr porque, en no pocas ocasiones, no se trata de una cuestión de apego a los aspectos técnicos sino de que las personas que no conocen de esos criterios, sientan que aquello les gusta; para decirlo de otra forma, lo racional deja de ser el criterio preferente y se da paso a lo emocional, situacion que siempre ha estado presente en estas cosas.

El problema es que en la actualidad los aspectos emocionales, pareciera, se han impuesto a los racionales. Para decirlo de manera sencilla, los temas técnicos de una obra, pareciera, ya no se les da la importancia que antes se les daba, la rima de un poema, la redacción de un texto, la armonía de una composición, son aspectos que han venido a menos; dicho de otra manera, en la actualidad existe muchas personas que siguen considerando los aspectos técnicos de la escritura, la composición y la creación artística, pero pareciera que son los menos y que ahora una persona puede conseguir el éxito sin que la parte racional esté presente.

Hemos llegado a una situación en que los criterios para considerar una obra digna de éxito se han relativizado o han dejado de ser importantes. Lo anterior está relacionado con la valoración económica que nuestra sociedad hace del trabajo creativo de las personas, es decir, al dejar de importar los criterios racionales o técnicos como le hemos llamado, se valora como digno de recibir altas remuneraciones, creaciones u obras que se apartan de los criterios que antes debían tener cualquier creación que quisiera trascender en la sociedad.

Para decirlo de manera sencilla, ahora se paga mejor lo superfluo, lo frívolo y no lo riguroso, lo apegado a los criterios racionales y técnicos de otros tiempos. Esto ha implicado un problema para la sociedad, porque actualmente el valor económico de la creación humana se ha invertido; es decir, la sociedad está dispuesta a pagarle más dinero a una persona sin ningún conocimiento pero que esté dispuesta a desnudarse en una plataforma digital, que a una persona que se ha quemado las pestañas para comprender los críterios técnicos para hacer una obra en que la racionalidad se valora necesaria pero que la sociedad no le otorga el valor económico que se merece.

Hoy día gana más dinero una influencer que una persona que trabaja por encontrar la cura del cáncer. Gana más un futbolísta que aquella persona que es responsable de educar a las personas que tienen la obligación de atender a las personas en sus diferentes necesidades: legales, sanitarias, económicas, culturales, etc.

(*) Andi Mirom es Filósofo

andimirom@gmail.com

columna poliédrica.blogspot