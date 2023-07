Piden averiguar destino de exvicepresidente paraguayo secuestrado

Asunción, 30 jun (Prensa Latina) Familiares del expresidente Oscar Denis, secuestrado según el Gobierno por presuntos rebeldes el 9 de septiembre de 2020, lamentaron desconocer aún su paradero y pidieron recursos para averiguarlo, publica hoy un medio nacional.

No tenemos siquiera noticias sobre él, todos los esfuerzos para encontrarlo resultaron en vano, no dieron el resultado esperado, declaró la hija del exgobernante desaparecido hace tres años, Beatriz Denis, citada por el periódico HOY.

“Hablamos hoy de papá en presente, porque, mientras no lo encontremos, mientras no sepamos qué pasó con él, no podemos cerrar el círculo de dolor e incertidumbre”, añadió la mujer durante un homenaje de recordación del Senado al expresidente.

Beatriz Denis transmitió las esperanzas familiares respecto a que los próximos Gobierno y Parlamento otorguen todos los recursos necesarios para rescatar a su padre, sobre quien las autoridades estiman que fue raptado por el llamado autodenominado Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP).

“Muchos de ustedes compartieron años de trabajo con papá, nos acompañaron y nos acompañan siempre en esta lucha y les agradecemos de corazón; les rogamos que la seguridad de todos y la búsqueda de los secuestrados sea una prioridad y no sea relegada a discursos coyunturales”, comentó.

Amancio Óscar Denis Sánchez, químico industrial y político nacido en 1946, fue vicepresidente de la República de 2012 a 2013, tras ser nombrado por el Congreso luego de la destitución del expresidente de izquierda Fernando Lugo.

El EPP es una organización guerrillera autocalificada de orientación marxista-leninista e influencias de la teología de la liberación, que opera desde marzo de 2008 en el norte de la Región Oriental del país, aunque el Ejecutivo la acusa de lucrar con el secuestro de empresarios.