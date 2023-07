Lula: Irresponsabilidad de Bolsonaro en pandemia no quedará impune

Brasilia, 5 jul (Prensa Latina) El presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, aseguró hoy que la irresponsabilidad durante la pandemia de Covid-19 del exmandatario Jair Bolsonaro, a quien calificó de genocida, no quedará impune por las muertes ocurridas.

Durante su discurso en la 17 Conferencia Nacional de Salud, Lula llamó también a Bolsonaro de negacionista y citó que las personas fallecieron «por falta de atención, por negacionismo, por falta de la vacuna, de respirador».

Murieron, señaló, «porque este país, en algún momento, tuvo un gobierno que no era un gobierno. Era un genocida poniendo en práctica la más perversa actitud con respecto al ser humano», recalcó.

Según el exsindicalista, «habrá un día en este país que la Covid-19 será estudiada con más profundidad y habrá un día en que alguien será juzgado por la irresponsabilidad y el descuido en el tratamiento del SUS (Sistema Único de Salud)».

Insistió, sin mencionar nombre, que ese sujeto enfrentará a los tribunales «alguien que resolvió desafiar la ciencia, los científicos, investigadores, la OMS (Organización Mundial de la Salud)».

Para Lula, en esa administración, en evidente alusión a la de Bolsonaro, «no se respetaba nada y, además, obligó a laboratorios del Ejército y de las Fuerzas Armadas a producir cloroquina para ayudar a engañar al pueblo brasileño. Eso no quedará impune en la historia de la salud brasileña», subrayó.

De acuerdo con el exdirigente obrero, «el fascismo todavía está suelto en las calles del país» y llamó a derrotarlo para que Brasil «tenga amor en vez de odio» y estimule a «la paz en lugar de la guerra».

En otra arista, el fundador del Partido de los Trabajadores manifestó que, después de la Covid-19, no existió un brasileño de buena fe que no reconozca que «gracias a ustedes, gracias al SUS, gracias a todos los profesionales de la salud, no se llegara a más de un millón de muertes».

Lula volvió a repetir que el negacionista, que gobernaba el gigante sudamericano, tiene que asumir responsabilidad por lo menos de las 300 mil de las 700 mil vidas perdidas en la pandemia.

Durante su alocución, el extornero mecánico apuntó asimismo que desde el 1 de enero «este país volvió a ser democrático, el pueblo volvió a hablar».

Aclaró que, en este gobierno, sus compatriotas pueden quejarse, reclamar, no estar de acuerdo «porque tenemos dos oídos para escuchar la queja de la gente y no solo para escuchar sus aplausos».

Bolsonaro acumula investigaciones y procesos judiciales que van, desde ofensas contra el sistema electivo, el funesto desempeño durante la Covid-19, hasta los actos golpistas del 8 de enero en esta capital.

La pasada semana, el Tribunal Superior Electoral dejó inhabilitado por ocho años al político ultraderechista por abuso del poder y uso indebido de medios públicos de comunicación durante los pasados comicios.