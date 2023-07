Oposición en El Salvador pretende frenar a Bukele

San Salvador, 6 jul (Prensa Latina) La oposición en El Salvador busca la llave para poner freno al presidente Nayib Bukele y al partido Nuevas Ideas (NI), estiman hoy analistas políticos al evaluar la concentración del poder en el país.

Eduardo Escobar, director ejecutivo de la organización Acción Ciudadana, espera que NI pierda la mayoría legislativa para que ya no decida sobre temas importantes en solitario.

La llave legislativa consiste en lograr una mayoría calificada de 56 diputados que permitiría al partido que esté en el gobierno, presumiblemente el de Bukele, gobernar sin tener que depender de los votos de la oposición.

Si NI elige a ese número de parlamentarios tendrá vía libre para elegir funcionarios a posiciones clave como el fiscal general, presidente y magistrados de la Corte Suprema de Justicia y del Tribunal Supremo Electoral, titulares de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos y Procuraduría General de la República.

La organización a que pertenece Escobar es una asociación que promueve la reforma política del Estado, la transparencia, la rendición de cuentas, el combate a la corrupción e impunidad y la participación ciudadana y sus posiciones son críticas hacia el gobierno.

Tanto es así que en pronunciamientos esta semana, Escobar, su cara más visible, dijo que la población no debe opinar sobre la aspiración reeleccionista de Bukele porque desconoce la Constitución.

Las encuestas muestran que los salvadoreños mayoritariamente apoyan la reelección pese a que expertos legales y abogados constitucionalistas afirman que esta es ilegal de acuerdo a lo que dicta la carta magna.

El soberano no debe opinar y favorecer la ilegalidad, es la teoría sustentada por Escobar.

La ciudadanía apoya la reelección, pero no ha leído la Constitución. No la ha leído, no la conoce. Entonces, cómo puede opinar si no conoce de lo que está hablando. Es desinformación, la ciudadanía no está informada, desconoce de los tema, expuso durante una entrevista en televisión.

Si NI logra solo 43 diputados en los próximos comicios, aunque ellos hablan de barrer, estarían obligados a negociar con la oposición política temas importantes como la elección de funcionarios de segundo grado y la aprobación de presupuesto general del Estado.

Los 56 diputados son también necesarios para la aprobación de créditos internacionales y del financiamiento extra que requieran los presupuestos generales del Estado, previo a su aprobación al interior del congreso.

Para el partido de Bukele es un reto alcanzar la mayoría calificada pues de ello depende que puedan seguir gobernando sin una oposición real, de ahí la importancia de alcanzar la llave.