Democracia guatemalteca sigue en vilo por intento de anular a partido que pasó al balotaje

Ciudad de Guatemala, 13 jul (Sputnik) Un clima de tensión política impera este jueves en Guatemala, después que una corte local ordenara la cancelación del Movimiento Semilla (centroizquierda), uno de los dos partidos proclamados por el Tribunal Supremo Electoral (TSE) para disputar el balotaje del 20 de agosto próximo.

«Nuestra democracia ahorita está en vilo porque hay tanta cosa inédita, pero la tenemos que afrontar y para eso estamos en el TSE (Tribunal Supremo Electoral). No somos una figura decorativa», advirtió la presidenta de la institución, Irma Palencia, entrevistada por la cadena radial Emisoras Unidas.

La magistrada reaccionó con preocupación al allanamiento de instalaciones del TSE por agentes del Ministerio Público (fiscalía), luego que el juez Fredy Orellana ordenara suspender la personalidad jurídica de Semilla, cuyo candidato, Bernardo Arévalo, fue el segundo más votado en las presidenciales del pasado 25 de junio.

«Estoy tan sorprendida. Esto es inédito… Preocupada, por supuesto, por los jefes, directores, los trabajadores, por todo mundo porque esta invasión a una parte de la institución nos preocupa. Ya no sé qué pensar o qué más sigue», dijo Palencia.

Al respecto, Arévalo consideró un «golpe de estado técnico» el intento de anular a Semilla mediante vías judiciales, impulsado por sectores a los que acusa de estar estrechamente comprometidos a la corrupción en Guatemala.

«Es una acción desesperada de un grupo político criminal que se da cuenta que tiene los días contados en términos del control sobre el poder político, porque estamos a las puertas de un evento electoral donde nosotros confiamos el Movimiento Semilla va ganar», subrayó Arévalo, en declaraciones al noticiero de la televisora Guatevisión.

El exdiplomático y diputado calificó de inconstitucional la acción de Rafael Curruchiche, jefe de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI), a quien acusó de estar «profundamente comprometido con la corrupción» y ser «un operador de estas élites político-corruptas».

«Son tiempos difíciles para Guatemala, pero nuestra voluntad tiene que expresarse sin perder la esperanza por un país mejor. No caigamos en los insultos ni agresiones, porque nuestra victoria será ética y solidaria. ¡Que el abuso y la indignación no nuble nuestro propósito!», exhortó Arévalo.

Agregó que el Movimiento Semilla ya está en segunda vuelta por la proclamación anunciada el miércoles por el TSE.

«Esto no es por nosotros o por Semilla, es por todo el país. Los poderosos ya no quieren que el pueblo decida libremente su futuro, pero los vamos a vencer. La semilla del cambio y la esperanza no será pisoteada», publicó el político después, en su cuenta de la red social Twitter.

La candidata a la vicepresidencia por Semilla, Karin Herrera, anunció que el Movimiento emprenderá acciones legales contra el intento de anular el partido por vías judiciales, entre ellas una denuncia ante el Ministerio Público contra el fiscal Curruchiche, quien está sancionado por el Gobierno de EEUU por actos de corrupción.

La Ley Electoral y de Partidos Políticos de Guatemala establece que los partidos no pueden ser anulados luego de hecha la convocatoria a elecciones por el TSE, y cualquier acción legal de ese tipo solo puede emprenderse tras la finalización de todo el proceso.

El equipo legal del Movimiento Semilla ya acudió a la Corte de Constitucionalidad (CC) para presentar un amparo preventivo, para que el TSE no acate la revocación de la personería jurídica dictada por el Juzgado Séptimo de Instancia Penal, a petición de la FECI. (Sputnik)