Tema de bloqueo a Cuba estará en cita UE-Celac, dijo canciller de México

Ciudad de México, 14 jul (Prensa Latina) El tema del bloqueo de Estados Unidos a Cuba estará en la Cumbre Celac-Unión Europea, dijo hoy la canciller de México Alicia Bárcenas en reunión con periodistas.

En su primer encuentro de este tipo desde que asumió el cargo el 3 de este mes en sustitución de Marcelo Ebrard, ahora precandidato presidencial, la experimentada funcionaria fue preguntada por Prensa Latina y algunos colegas más de la cumbre de la Celac y Cuba.

Admitió que está entre las complejidades de ese encuentro pues es difícil poner de acuerdo a las dos partes, una como la UE con 27 estados y la otra, América Latina y el Caribe, con 33.

Reveló que han encontrado puntos de consenso, tenemos una declaración que se está negociando aún, y yo creo que se va a simplificar porque es demasiado larga, hay temas que a Europa le interesan y América Latina y el Caribe no están convencidos, entonces ahí habrá que sentarse y ver.

Puso como ejemplo el denominado Global Gateway (puerta de enlace mundial), una iniciativa europea en la que los países de Celac quisieran tener mayor poder de decisión sobre hacia dónde van las inversiones europeas y que no sea solamente una decisión de Europa.

Consideró que las discrepancias generadas por pronunciamientos del Parlamento Europeo sobre Cuba y rechazadas por la Isla, no van a ser fáciles de zanjar, pero ese órgano legislativo es un ente separado del ejecutivo y esta cumbre es entre ejecutivos, no entre parlamentos, entonces esperemos que no haya ningún problema.

De hecho, lo que se está negociando en este momento es que se puede incluir en la declaración un párrafo contra el bloqueo, que es el tradicional que se negocia en Naciones Unidas y que todo mundo, bueno, casi todo el mundo aprueba, y pueda ser incluido en la declaración. Creo es lo que va a resultar finalmente.

Más adelante volvió a instancias de Prensa Latina sobre el tema del bloqueo, y dijo que estamos viviendo una época en la que se piensa que a través de sanciones vamos a resolver problemas, una especie de “economía de las sanciones”, y creo es un tema que tenemos que abordar de manera multilateral.

Ojalá y pueda ser esto un tema que podamos plantear en Naciones Unidas y bueno, sin duda, México seguirá apoyando que se elimine, que se retire el bloqueo a Cuba, lo hemos hecho históricamente y seguiremos en ello.

Y, como ustedes saben, entre México y Cuba ha habido intercambios importantes, incluyendo médicos, y esto el presidente lo tiene muy en sus prioridades.

Un tema que nos interesa sobremanera es el Caribe donde hemos establecido una relación muy importante. Estamos programando una Cumbre de Caricom con México, y será, probablemente, hacia finales de este año que la podremos celebrar aquí pues nos interesa muchísimo.