La Caja Costarricense del Seguro Social está en peligro

Columna Poliédrica

En tiempo de crisis fiscal los derechos sociales son los más afectados. La salud y la educación son los más afectados usualmente, es en estos ámbitos en que los fundamentalistas de las doctrinas fiscalistas centran sus recortes. Cuando se lee la historia económica mundial y costarricense, es una pauta de comportamiento repetitiva y recurrente.

Lo que está sucediendo en la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS) es muy delicado. El gobierno ha difundido la idea que esta institución está quebrada, es decir, que los recursos presupuestarios que se le asigna el propio gobierno no le alcanzan para realizar sus funciones; sin embargo, dicho así, semejante afirmación está llena de imprecisiones porque no se trata de sumas y restas como quieren hacerlo ver.

A la CCSS el gobierno lleva años sin pagarle lo que le corresponde. Se trata de una realidad que toda persona informada conoce, sin embargo, esta realidad queda oculta ante el anuncio de quiebra que ha hecho el gobierno. Se trata de una justificación similar a la que supuso el cierre del Banco Anglo o más recientemente, el cierre del Banco Crédito Agrícola.

El cierre de la CCSS supondría una catástrofe para la sociedad costarricense. Serán los más pobres y los sectores medios quienes pagarán las consecuencias de semejante decisión, ya que los sectores con más dinero no tendrían problema para acceder a los servicios de salud. Volveríamos atrás como sociedad y lo poco que avanzamos desde mitad del siglo XX, lo echaríamos por la borda como se dice coloquialmente.

Hay personas que no comprenden lo que costó la existencia de una institución como la CCSS. Como toda institución manejada por seres humanos tiene problemas, eso ha ocurrido a lo largo de la historia, sin embargo, la enfermedad de una persona no debe dar para matar al paciente; al contrario, es necesario buscar por todos los medios curar al enfermo, porque en este caso, es más costoso dejar morir al enfermo que curarlo.

Y es que hay un montón de aves de rápiña deseando que la CCSS muera para apropiarse de lo que quede de ella. El proceso ha sido lento pero continúo, desde afuera y desde adentro, abiertamente y a escondidas; es decir, en el desmantelamiento de la CCSS ha particitado desde directivos hasta conserjes, pasando por médicos, enfermeras y personal del más diverso tipo. Duele decirlo pero así ha sido, como siempre, la generalización tiene muchas excepciones pero la complicidad sí abarca a muchas personas.

Los asegurados que tanto se quejan de los servicios de la CCSS, con toda razón, verán que su derecho a la salud nunca volverá ser el mismo. De hecho, probablemente, será limitado o dejará de existir con base en la imposibilidad material de pagar a un médico, un microbiológo, un radiólogo, en fin cualquier servicio relacionado con la salud.

Es una pena que la mayoría de asegurados no tengan conciencia de lo que está ocrriendo. La última manifestación fue, francamente, muy pobre, tuve la imprecisión que sería más concurrida y que los otros sectores apoyarían esta lucha; no obstante, no solo no llegaron los que debían llegar, sino que los más beneficiados de los servicios de la CCSS, brillaron por su ausencia.

La defensa de esta institución debe ser una prioridad para cualquier costarricense.

(*) Andi Mirom es Filósofo

columna poliédrica.blogspot