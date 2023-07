Honduras rechaza especulaciones mediáticas por salida del país de expertos de ONU

Tegucigalpa, 25 jul (Sputnik).- El Gobierno de Honduras rechazó el lunes las especulaciones mediáticas en torno a la salida del país del grupo de expertos de las Naciones Unidas que preparan el camino para la instalación de una Comisión Internacional contra la Corrupción y la Impunidad (CICIH).

«No se van por que haya circunstancias negativas, hostiles o adversas, se van por que terminó la primera fase de entrevistas, ya no tenían nada que hacer aquí; así que las especulaciones quedan fuera, la misión no tenía por qué dar declaraciones; no tenían obligación de hacer comunicados», expuso el ministro de Transparencia, Edmundo Orellana en declaraciones al Canal Ocho (del Estado).

Un equipo de tres expertos de las Naciones Unidas arribó el 9 de julio a la capital catracha a los efectos de preparar el proceso de instalación de la CICIH, una promesa electoral de Castro en la campaña de 2021.

El miembro del gabinete precisó que el equipo formado por tres expertos fue a Honduras por dos semanas como parte de la primera fase de su trabajo.

Precisó que a su llegada a la sede del organismo mundial en Nueva York el grupo rendirá un informe preliminar a la Secretaría General.

«Nosotros no tuvimos acceso al informe, ese lo conocerá el secretario general y posteriormente el Gobierno», comentó Orellana.

En otra parte de sus declaraciones, el ministro de Transparencia calificó de «inoportuna» la presencia de la coordinadora residente de la ONU en Honduras, Alice Shackelford, en la rueda de prensa ofrecida por la directora ejecutiva del Consejo Nacional Anticorrupción, Gabriela Castellanos.

«La presencia es (fue) importuna, tanto fue así que se vio obligada a presentar un comunicado donde ella lamenta lo que generó, de manera que hay que decirlo con claridad, es inoportuno», aseguró.

Al respecto, la presidenta Xiomara Castro criticó la presencia de Shackelford al lado de Castellanos en la acción comunicacional y catalogó el hecho de inaceptable la politización de Naciones Unidas en Honduras. (Sputnik)