Los judíos y el desarrollo intelectual

El “pueblo judío” siempre ha sido muy enigmático y atractivo, a mi juicio; desde muy joven lo fue.

Todas las disciplinas del conocimiento humano, están llenas de ellos, su participación en la concepción del saber occidental, les debe gran parte de su desarrollo.

No es sencillo encontrar explicaciones sobre el porqué, incluso es infrecuente encontrar respuestas sensatas. El mundo occidental ha estado sembrado de antisemitismo, antes y después de Cristo.

Gran parte del antisemitismo corresponde al sentimiento de miedo: usualmente tememos a quienes son superiores a nosotros, sea económica o intelectualmente, respondemos con hostilidad a la presencia de quienes sobresalen.

He tratado de encontrar respuestas a mis preguntas, acerca del desarrollo intelectual de ellos. Por cierto no tiene que ver nada con su origen semítico, debido a que “semitas” son tanto los judíos como los árabes; por lo cual no podríamos atribuir el desarrollo intelectual únicamente a eso.

Los judíos han tenido acceso al conocimiento desde el primer milenio antes de Cristo, han recogido una inmensa tradición oral y escrita. Un judío perteneciente a una familia practicante, desde la más tierna infancia tiene formación: aprende a leer y escribir hebreo, escucha todos los rituales en su lengua, que por cierto desarrolla el intelecto mucho más rápidamente que otras lenguas, principalmente porque carece de vocales, si, no tiene vocales y es el que lo escribe, lo lee y lo habla, quien agrega las vocales: las vocales dan sentido a la palabra cuando se pronuncia.

La palabra tiene para los judíos una especie de “magia”, es en realidad la esencia creadora del mundo. Un libro relativamente poco conocido por otros pueblos, el Zohar o libro del esplendor, trae esa especie de sentido de creación, aunque no se lo lea, según algunos cabalistas judíos. Nosotros los cristianos, que somos lo queramos o no, judeocristianos, tenemos en “la palabra” el origen y destino de todo lo creado: “Al principio existía la Palabra, y la Palabra estaba junto a Dios, y la Palabra era Dios” (Juan 1,1), lo entendamos o no, de ahí viene el principio creador.

La creación literaria y científica, ha estado dirigida por judíos, mayoritariamente, lo cual da méritos a ese perseguido pueblo.

La humanidad los dejó por seis años en manos de un loco, ni siquiera tuvimos el valor de pedirles perdón, pero ahí está ese pueblo de nuevo creando, haciendo, dirigiendo.

(*) Dr. Rogelio Arce Barrantes es médico