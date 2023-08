Aunque los medios de comunicación locales poco o nada dicen de ciertos hechos que demuestran, una vez más, la inmundicia que cubre las acciones de imperio norteamericano, ¡y vaya Usted a saber por qué lo ocultan! otros medios que se ubican en la enorme red de información

que circula por internet sí lo informan con detalle, para vergüenza

del pueblo norteamericano, y comprobación fehaciente de lo que

podríamos llamar la feria de las porquerías.

Uno de esos hechos tiene que ver con las acusaciones graves, quizá

gravísimas, contra el tristemente célebre ex presidente Trump. Y no se

trata de si le dio o no le dio una buena suma de dinero a una actriz

porno por los revolcones realizados con ella, sino más bien con todo

el andamiaje falso relacionado con el supuesto fraude electoral, el

incentivar la toma del Congreso por una turba enfurecida de

seguidores, y las instrucciones de encontrar votos a su favor en

dichas elecciones, en estados donde claramente estaba perdiendo,

mediante amenazas no tan veladas a funcionarios responsables del

conteo. Lo de haberse llevado documentos clasificados, vanagloriarse

públicamente de ello, retenerlos y haberse demorado en devolverlos

hasta el punto de haber tenido que intervenir una de sus propiedades,

es el menor de los escándalos

De este triste señor nada me extraña, y espero que la justicia

norteamericana acabe de una vez por todas con la monstruosidad que él

representa.

El otro hecho es el escándalo generado por el hijo delincuente del

actual Presidente Biden, que entre varias cosas era adicto al crack,

recibió sumas millonarias en coimas cuando su padre era vicepresidente

de Obama, y la forma en que el mismo presidente ha mentido en al menos

dos ocasiones, diciendo que no sabía nada de nada sobre los turbios

negocios de su hijo, sobre todo en Croacia.

Que por cierto, desde antes de la guerra que actualmente se desarrolla

en esos territorios, ya los norteamericanos habían comenzado una serie

de acciones turbias, relacionadas con laboratorios clandestinos de

experimentos biológicos y armas biológicas, por un lado, y la compra

de empresas lucrativas, por el otro, cosa que el actual presidente

ucraniano continuó hasta hoy, al punto de ser esta situación la

justificación del feroz interés de defender a Ucrania. En realidad

están defendiendo a las empresas norteamericanas de las que se apoderaron en ese país.

Este es el modelo, venerado por muchos costarricenses, de país y de

gobierno que se toma como ejemplo de democracia. legalidad y otras

zarandajas alambicadas que nos hacen creer.

Ya sé lo que me van a decir: que en todos los países desarrollados

suceden cosas similares, incluso en aquellos calificados como enemigos

del imperio, ya sea por su fortaleza comercial o militar, y que no se

pliegan a las evidentes intenciones imperiales de dominación. No lo

niego, así es, pero lo que me molesta es que en el nuestro tomemos a

los EEUU como nuestro paradigma de perfección (¿?), o quizá como

modelo para que nuestros políticos criollos imiten lo que allí sucede

de malo.

Desde George Washington, el primer presidente de Estados Unidos, hasta

Biden, un gran número de los 46 líderes de la primera potencia mundial

se han visto envueltos en varias investigaciones y controversias. Aun

así, tan solo algunas han marcado un antes y un después en la política

del país y en su imagen internacional.

Los mayores escándalos los hemos podido presenciar en este último

siglo e implican actividades ilegales, abusos de poder o perjurios.

El 17 de junio de 1972 se detuvieron a cinco hombres por allanamiento

y robo de documentos del complejo Watergate del Partido Demócrata en

Washington D. C. Las investigaciones relacionaron la actividad de

estos hombres con la administración de Richard Nixon, quien, además,

encubrió a los responsables y se resistió a colaborar con las

autoridades.

Todo ello condujo a una crisis institucional que destapó otras

actividades ilegales y abusos de poder por parte de la administración

como el acoso a opositores políticos y activistas utilizando

organizaciones como el FBI o la CIA o un sistema de grabaciones en las

oficinas de Nixon.

Ante tal crisis política y un impeachment (proceso de destitución)

casi inminente, Richard Nixon se convirtió en el primer y único

presidente en renunciar al cargo el 9 de agosto de 1974.

El caso Watergate se considera el mayor escándalo político de la

historia de los Estados Unidos. Sus repercusiones políticas y sociales

hicieron que el sufijo “gate” se convirtiera en sinónimo de escándalo

político hasta la actualidad.

El caso conocido como Irangate o Irán-Contra sucedido en 1985 y 1986

destapó la venta de armas a Irán y la financiación del grupo

terrorista la Contra en Nicaragua por parte de altos cargos del

gobierno de Ronald Reagan.

A pesar de que Estados Unidos había decretado un embargo

armamentístico a Irán, vendió armas al país del medio oriente por un

valor de 47 millones de dólares. Posteriormente, este dinero fue

utilizado para financiar a grupos terroristas nicaragüenses que se

oponían al gobierno del Frente Sandinista de Liberación Nacional a

través de la utilización del narcotráfico.

Tanto la venta de armas ilícitas como la financiación de grupos

insurgentes eran actividades prohibidas por el Senado estadounidense.

Tras la creación de la comisión de investigación Tower, se condenó a

Reagan por su falta de implicación y desconocimiento de las acciones

de sus subordinados, pero no se le pudo relacionar directamente con

los hechos.

La parte positiva es que, al menos, se destaparon las inmundicias, y

se lograron avances posteriores en la legislación y la persecución de

los delincuentes de cuello blanco, lo cual es ya un logro. En

contraposición, en Costa Rica, el expediente que se utiliza es el de

dejar que los casos denunciados ante el ministerio público duerman el

sueño de los justos, hasta que prescriban, ya que nunca ha existido

aquello de justicia pronta y cumplida en nuestro medio, y de esa forma

los delincuentes jamás son condenados por sus delitos. Eso sí, róbese

Usted una gallina del patio del vecino y verá cómo lo de justicia

pronta y cumplida, sí se cumple.

Estas anotaciones las dejo para que reflexionemos un poco acerca de a

quién podemos emular y a quién no.

(*) Alfonso José Palacios Echeverría