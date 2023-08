Precandidata a presidenta por oposición argentina vota con trabas en elecciones primarias

Buenos Aires, 13 ago (Sputnik).- Patricia Bullrich, precandidata a presidenta por la principal alianza opositora de Argentina, Juntos por el Cambio (centroderecha) emitió con dificultad su sufragio en las elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) que se celebran en todo el país para definir a los postulantes que pueden presentarse a los comicios presidenciales del 22 octubre.

“Tuve una experiencia negativa; después de votar siete veces tuve que votar nuevamente en una nueva máquina”, protestó la exministra de Seguridad durante el Gobierno de Mauricio Macri (2015-2019) tras votar en un colegio electoral del barrio de Palermo, en la capital argentina.

La precandidata, tardó 15 de minutos en votar a las autoridades locales de la ciudad de Buenos Aires por medio de una máquina electrónica que no funcionaba de manera correcta, admitió que tuvieron que asistirla dos técnicos y habilitar un nuevo artefacto.

“Pasó una cosa muy rara, voté una lista y me terminaba saliendo otra lista que no quería votar”, contó.

En cambio, la votación a cargos nacionales, que se realiza con papeleta, fue “tranquila, como siempre”, afirmó.

A su juicio, “los sistemas electorales tienen que tener un nivel de maduración, probarlos, trabajarlos durante un tiempo largo para ver si efectivamente funcionan”.

La jueza federal María Servini, con competencia electoral en la capital argentina advirtió que se registraron problemas en el funcionamiento de las máquinas de votación electrónica habilitadas para sufragar por la jefatura del Gobierno y otros cargos locales de la capital.

«Resulta preocupante el grado de improvisación con que se han manejado tanto la empresa contratada para la provisión e instalación de las máquinas de votación, como el propio Instituto de Gestión Electoral», cuestionó en una nota enviada a la Cámara Nacional Electoral.

La magistrada, que no descartó ampliar el horario de votación, observó que algunas máquinas llegaron en la noche del sábado a los establecimientos electorales, que en otros lugares de votación no «habían sido conectadas ni probadas», que «en muchos locales no estaban los kit de instalación» y algunas máquinas «directamente no funcionaban».

“Se estima que aproximadamente un 30 por ciento de las máquinas estarían en esa situación», que equivalen a unas 240, evaluó.

Padrón

Hasta las 12.00 de esta jornada (15.00 GMT) ya había votado en todo el país el 28 por ciento del padrón electoral, según informó la Cámara Nacional Electoral.

Emitieron su sufragio el presidente, Alberto Fernández, y el ministro de Economía y precandidato del oficialismo a la presidencia, Sergio Massa, quien señaló que a partir de las 22.00 hora local (01.00 GMT del lunes) se conocerá una primera tendencia de los resultados.

También emitió su sufragio el jefe de Gobierno de la ciudad de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta, que compite con Bullrich en la interna que mantiene su fuerza para elegir al que representará a la coalición en las elecciones generales del 22 de octubre.

En total 35,4 millones de personas, de un total de 46,2 millones de habitantes, han sido facultadas para votar en e:stos comicios, en un país en el que el voto es obligatorio.

En estos comicios se presentan 27 fórmulas presidenciales pertenecientes a 15 partidos y coaliciones, de los cuales 7 celebran internas para definir al precandidato que lo representará de cara a las elecciones presidenciales del 22 de octubre.

La votación a cargos nacionales se realiza a través de boletas de papel.

Casi el 37 por ciento del padrón electoral emitirá su sufragio en la provincia más poblada del país, Buenos Aires (este).

Más de 1,1 millones de jóvenes, equivalentes al 3,3 por ciento del padrón electoral, podrán votar por primera vez.

En todo el territorio se habilitaron 104.530 mesas que se distribuyeron en 17.432 establecimientos electorales.

Más de 85.000 integrantes de las Fuerzas Armadas y de Seguridad custodian el operativo electoral y tendrán a su disposición 12 helicópteros, un avión Hércules C.130, 3 embarcaciones y un centenar de mulas que trasladaron las urnas hasta los lugares más alejados del país.

Precandidatos en disputa

Cada fuerza política debe al menos superar el 1,5 por ciento de los votos válidos para poder seguir en la carrera electoral.

Dentro del oficialismo, el dirigente social Juan Grabois compite con Massa en pos de representar a la alianza gobernante en las elecciones presidenciales.

En estas PASO, que funcionan como una suerte de encuesta a nivel nacional, también se presenta el economista Javier Milei como representante de su partido de ultraderecha La Libertad Avanza.

El Frente de izquierda Unidad (FIT-U) es la única alianza de izquierda que celebra internas, mientras se desgajan por su cuenta otros espacios progresistas que van por separado, como Nuevo Más o Política Obrera.

El escrutinio provisorio, adjudicado a la empresa española Indra, se llevará adelante a través de un operativo en el que también interviene la empresa de servicios postales de Correo Argentino, que desplegó 12.000 técnicos para digitalizar los telegramas de cada mesa y además facilita las instalaciones y los servicios de conexión en todo el territorio.

El recuento definitivo de los sufragios, que es el que tiene validez legal, lo realizará la Justicia Nacional Electoral a las 72 horas de concluidos los comicios.

En caso de que en las elecciones presidenciales del 22 de octubre ninguna fórmula supere el 45 por ciento de los votos afirmativos (ni nulos ni en blanco) o al menos alcance el 40 por ciento de los sufragios válidos totales y mantenga una diferencia porcentual mayor a 10 puntos, se celebrará una segunda vuelta el 19 de noviembre. (Sputnik)