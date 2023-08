Defensa de Glas en Ecuador presentará recurso para su inocencia

Quito, 17 ago (Prensa Latina) La defensa del exvicepresidente de Ecuador, Jorge Glas, anunció hoy que presentará un recurso de revisión para que sea declarado inocente en el llamado caso Odebrecht.

En una conferencia de prensa ofrecida este jueves desde la ciudad costera de Guayaquil, el abogado Criminal y Defensa Técnica de Glas en Brasil, Leandro Ponzo, ratificó la nulidad de las pruebas en contra del exvicepresidente, declarada por el Supremo Tribunal Federal (STF) brasileño el pasado 10 de agosto.

Eso también afecta a las pruebas que llegaron a Ecuador por un acuerdo de cooperación eficaz en diciembre de 2016, dijo.

De acuerdo con Ponzo, las supuestas evidencias estaban en plataformas informáticas de Odebrecht en Suiza y fueron entregadas un año después de ser solicitadas por la justicia brasileña.

Finalmente -detalló- se entregaron siete discos duros en una funda de supermercados sin cadena de custodia ni posibilidad de comprobar su originalidad.

El abogado reveló que también se encontraron alteraciones en las fechas de los documentos, una fragilidad y posibles alteraciones que contribuyen a declarar los documentos nulos.

Por su parte, el abogado Andrés Villegas, defensor de Glas en Ecuador, agregó que la falta de fiabilidad y manipulación de las pruebas también afectan los testimonios de José Conceição Santos, exfuncionario de la empresa que entregó los sobornos.

Él basó su testimonio anticipado en códigos y montos de un sistema Drousys que estaba contaminado. Todo lo que se derive de un acto nulo, también es nulo, señaló Villegas.

Mientras tanto, Glas denunció que el exjuez brasileño, Sergio Moro fue el mismo que inventó las pruebas y apresó al presidente Luiz Inácio Lula da Silva, para luego ser ministro de Jair Bolsonaro, dijo.

Los que estuvieron en el juicio relámpago en mi contra, son testigos de la injusticia cometida allí. En 15 días me condenaron, pero todos los periodistas presentes me preguntaban, ¿y por qué no sacan las pruebas en su contra? nunca hubo y nunca habrá pruebas, manifestó Glas.

El exfuncionario alertó que teme por su vida y la de su familia. Yo fui intimidado por la policía judicial durante mi primera rueda de prensa buscando mi silencio. Sigo siendo un perseguido político, lamentó.

Jorge Glas es considerado el símbolo del “lawfare” en Ecuador, donde la persecución desatada por el gobierno de Lenín Moreno (2017-2021) contra seguidores del expresidente Correa (2007-2017) obligó a muchos de ellos a exiliarse. El exvicepresidente fue condenado a seis años como autor del delito de asociación ilícita en el caso de corrupción de Odebrecht, y a ocho años por cohecho en el caso Sobornos.

A fines de 2022, el magistrado Emerson Curipallo de la Unidad Penal de Santo Domingo de los Tsáchilas emitió una medida cautelar que facilitó la libertad provisional de Glas, quien debía presentarse una vez por semana en Guayaquil y tenía prohibida la salida del país.

Juristas y activistas por los derechos humanos coinciden en que no existen pruebas para demostrar ninguno de los delitos por los cuales fue encausado.