Del peligro de los incendios forestales no escapa nadie

Ginebra, 18 ago (Prensa Latina) Ningún país del mundo se libra hoy del peligro de los incendios forestales, provocados por el calentamiento global o la acción del hombre, con grandes masas de árboles incinerados y la vida de los bosques arrasada.

Es por ello que el 18 de agosto se celebra el Día Mundial de la Prevención de Incendios Forestales para concienciar a la población de la necesidad de cuidar y preservar las grandes zonas boscosas, extremar las precauciones y hacer todo lo posible por evitar esas deflagraciones.

De acuerdo con la Organización Meteorológica Mundial el origen de esta efeméride no queda claro, y no se ha encontrado un organismo como tal que lo avale, no obstante, se considera una causa noble que puede aportar a la difusión de la necesidad de evitar los incendios forestales.

Cada año, tales eventos destruyen aproximadamente 10 millones de hectáreas de bosques en el mundo, el equivalente a lo que provoca la sobreexplotación y la tala de bosques primarios para la agricultura y la ganadería. Esa cifra tiende a aumentar en muchas regiones del globo.

El Día Mundial de la Prevención de Incendios busca informar a la comunidad internacional sobre el correcto uso del fuego y las medidas necesarias para evitar grandes desastres, ya que el 95 por ciento de ellos son provocados por la acción humana tanto de manera accidental como voluntaria,

Tales siniestros son percibidos por el público en general como un riesgo, ya que el daño potencial a la propiedad y las personas puede ser significativo, pero el fuego es también una perturbación milenaria a la que la naturaleza, en particular los bosques, se han adaptado.

Entre las causas de esos eventos están la quema de áreas agrícolas y pastizales, sequías prolongadas, altas temperaturas, derrames de productos químicos inflamables, explosiones industriales u otros desastres.

También la deforestación puede alterar la vegetación natural y cambiar los patrones de fuego, a lo que suman chispas generadas por líneas eléctricas caídas o defectuosas.

Se estima que a nivel global la contaminación atmosférica provocada por los fuegos forestales descontrolados está asociada con 340 mil muertes prematuras debido a problemas respiratorios y cardiovasculares.

Cada año arden 370 millones de hectáreas en todo el mundo que emiten mil 800 millones de toneladas de gases de efecto invernadero, una crisis que se ha recrudecido en los últimos años con un serio impacto en la calidad del aire, pérdidas humanas y enormes daños medioambientales y económicos.

Aunque los incendios forestales forman parte natural de muchos ecosistemas, los científicos alertan que cada vez son más frecuentes y más extensos.

En las últimas semanas, ocurrido devastadores incendios forestales en Grecia, Italia, España, Portugal, Argelia, Túnez, Canadá y Hawái, que han causado enormes daños humanos, medioambientales y económicos.

Solo en Canadá 11 mil 598 incendios tuvieron lugar durante los siete primeros meses de este año, lo que supone un aumento del 705 por ciento en comparación con los detectados en igual periodo entre 2017 y 2022.

Ese país lucha hoy contra la peor temporada de deflagraciones boscosas, con más de 10 millones de hectáreas calcinadas, que aumentarán en las próximas semanas, según los pronósticos de los especialistas.

También la semana pasada, se declaró que Hawái registra el mayor y más mortífero incendio, que hasta el pasado día 15 sumaba 106 muertes, un evento desatado por el clima seco y cálido, exacerbado por los fuertes vientos generados por el huracán Dora.

Actualmente, los llamados incendios de sexta generación asolan los bosques con más destrucción ya que pueden producir sus propias nubes: los temidos pirocúmulos, que provocan tormentas eléctricas, descargan rayos y generan nuevos focos de fuego.

En resumen, son impredecible y aleatorios que adquieren vida propia.