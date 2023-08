Presidente guatemalteco llama a votar en balotaje y promete una transición ordenada

Montevideo, 19 ago (Sputnik).- El presidente de Guatemala, Alejandro Giammattei, llamó el viernes a los ciudadanos a votar en la segunda vuelta electoral de este domingo y reafirmó que entregará el poder en la fecha prevista.

«Exhorto a los ciudadanos a que libre y de forma consciente ejerzan su derecho al voto y acudan a las urnas este domingo 20 de agosto», dijo el mandatario en cadena nacional.

Gimmattei rechazó en su mensaje a la nación las acusaciones contra su Gobierno respecto a que buscaba suspender las elecciones para perpetuarse en el poder.

«Llegamos a la segunda vuelta de elecciones, hubo quienes dijeron que no íbamos a tener ni el 25 de junio elecciones, que yo me iba a quedar en el poder, después que no tendríamos votación el próximo domingo o que estábamos dispuestos a no entregar el poder el 14 de enero, pero ya vieron estos agoreros de la mala suerte estaban equivocados», expresó.

El presidente resaltó que el sufragio «representa la voluntad suprema de los guatemaltecos» y afirmó que su Gobierno brindó «todas las garantías para que la jornada del voto de este domingo se lleve a cabo en un clima de paz, transparencia y seguridad».

Asimismo, reiteró su compromiso «de propiciar un proceso de transición ordenado, transparente y eficiente» para facilitar al gobierno electo su gestión.

Gimmattei insistió en que su mandato «vence de forma improrrogable el próximo 14 de enero», fecha prevista en Guatemala para el cambio de Gobierno.

El balotaje enfrentará a la dupla de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE, conservador), liderada por la ex primera dama Sandra Torres acompañada por Romeo Estuardo Guerra, contra la fórmula del Movimiento Semilla (centroizquierda), encabezada por Bernardo Arévalo junto a Karin Herrera.

La jornada llega en medio de denuncias de judicialización del proceso electoral, con una investigación lanzada por la Fiscalía Especial Contra la Impunidad del Ministerio Público contra Semilla por presunta falsificación de documentos, que ha generado denuncias de persecución política e intento de amaño.

Cerca de 9,4 millones de guatemaltecos están empadronados para elegir este 20 de agosto al mandatario y vicemandatario de la República, mientras que en cinco municipios se repetirá la elección de alcaldes, síndicos y concejales por incidentes en los comicios del 25 de junio.

El ganador del balotaje presidencial asumiría el gobierno el 14 de enero de 2024, por cuatro años. (Sputnik)