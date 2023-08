México garantiza derecho a salud y educación gratis reitera Obrador

Ciudad de México, 29 ago (Prensa Latina) El servicio de salud gratuito integral es obligación pública y hay que garantizar ese derecho a todos los mexicanos sin contar su condición económica y social, reiteró hoy el presidente Andrés Manuel López Obrador.

En su conferencia de prensa matutina en el Palacio Nacional correspondiente este martes al tema de la salud, el mandatario dijo que la idea es que todos los mexicanos puedan ser atendidos en los hospitales, por buenos médicos especialistas, y que se les hagan los estudios, e intervenciones quirúrgicas, con todos los medicamentos, los curen y no tengan que pagar nada.

Pueden pagar un médico privado, una consulta, los que pueden hacerlo, no estamos en contra, pero el estado de bienestar con dimensión social está obligado a garantizar la atención médica de manera gratuita, y lo mismo la educación publica, en todos los niveles.

Eso debe quedar muy claro y estamos avanzando para que no sea nada más que un principio o un mandado convertido en letra muerta, pues se puede tener el derecho y vas a un hospital y no hay médico ni medicinas. No es lo correcto, por eso hechos, no palabras, dijo.

Estamos haciendo todo eso, agregó, ahora porque ya pasó lo más difícil pues «primero enfrentamos la peste de la corrupción, la pandemia más terrible, y luego la Covid-19, y ahora estamos levantando. El compromiso es atenderlos adecuadamente».

Vamos a estar informando a todos los mexicanos el plan IMSS-Bienestar para todas las personas cada 15 días para que demos seguimiento y veamos cómo se avanza,anunció.

El presidente expresó que el IMSS-Bienestar ya se aplica en 18 estados y este año llegará a 24 porque hay entidades dirigidas por la oposición que no quieren incluirse en este sistema de salud y prefieren seguir en el régimen anterior, «pero nosotros vamos a continuar con los 24 estados que están de acuerdo a generalizar la gratuidad de todos los servicios de salud».

Dijo que el esquema ya está completo en todo los estados beneficiados como una primera etapa, aunque lleva su tiempo aplicarlo y completarlo, no solo por la construcción de hospitales, equipamiento y médicos especialistas, sino porque cuesta trabajo integrar todos los servicios.

Estamos tratando de racionalizar ese aspecto e integrar al Instituto de Seguridad Social de Trabajadores del Estado porque la corrupción allí echó raíces.

Ese proceso lleva tiempo, pero para la próxima etapa se va a incluir este sistema y lo que estamos haciendo en los servicios integrales, y vamos a informar y presentar cómo era y qué se está haciendo ahora, concluyó.