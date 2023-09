Suecia critica decisión de invitar al embajador ruso a ceremonia de premios de los Nobel

Estocolmo, 1 sep (Sputnik).- El primer ministro de Suecia, Ulf Kristersson, criticó la decisión de la Fundación Nobel de invitar a la ceremonia de entrega de premios de 2023 a los embajadores de Rusia, Bielorrusia e Irán.

El periódico sueco Aftonbladet comunicó el jueves que la Fundación Nobel «ha decidido cambiar su práctica» e invitar a la ceremonia de premios a los embajadores de Rusia, Bielorrusia e Irán, lo que suscitó numerosas críticas.

La propia fundación defendió su decisión, y señaló que es ajena a la polarización, el nacionalismo y el populismo.

«La Fundación Nobel toma decisiones independientemente. En cuanto a mí, yo no invitaría a Rusia de ser organizador de la ceremonia», dijo Kristersson citado por Aftonbladet, así como señaló que de momento no ha tomado la decisión de estar presente o no en la ceremonia de entrega de premios.

Tras conocerse esa decisión de la Fundación Nobel, el líder del Partido del Centro sueco, Muharrem Demirok, declaró que no podrá asistir a esa actividad en Estocolmo junto con el embajador ruso.

La líder del Partido de la Izquierda de Suecia, Nooshi Dadgostar, también informó que no estaría en la ceremonia. El Partido Ambiental de los Verdes dijo mantener una posición similar. (Sputnik)