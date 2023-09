Pakistán responsabiliza a EEUU con compleja situación fronteriza

Islamabad, 4 sep (Prensa Latina) Pakistán reconoció la responsabilidad de Estados Unidos y la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) con la violencia en sus fronteras como consecuencia de las armas dejadas en Afganistán.

Actualmente los grupos terroristas están mejor equipados y no sólo son peligrosos para Pakistán sino también para China y otros países, dijo el primer ministro interino Anwaar-ul-Haq Kakar, en una entrevista concedida a un canal de televisión privado citada por Associated Press of Pakistan (APP).

Agregó que Estados Unidos debió entregar el inventario de armas de manera responsable, pero hubo una retirada apresurada de sus tropas y en la actualidad no existe claridad sobre quiénes poseen los pertrechos.

Kakar opinó que Pakistán utiliza las negociaciones y la aplicación de la fuerza contra los grupos armados como herramientas para lidiar con el problema y lograr un orden social pacífico.

Reiteró que la estabilidad, la prosperidad y la paz de Afganistán estaban vinculadas con la de su país.

Por otra parte, prometió un plan gubernamental para la solución de los altos precios de las facturas de electricidad, situación que provoca protestas en el territorio nacional.

Aseguró que se elaborarán planes a corto, mediano y largo plazos para resolver el problema e iniciar reformas en el sector energético.

Afirmó que también se velará por el ahorro de ese recurso con vistas a un mejor servicio, el cual, según opinó, está en las garras de los especuladores y empañado por la ineficiencia.

Kakar aseguró que el Ministerio de Finanzas presentará recomendaciones para brindar ayuda a los sectores vulnerables de la sociedad.

Sobre las protestas por las altas tarifas, el primer ministro consideró que existe un grupo de la sociedad que sufre esta problemática pero rechazó las actitudes políticas y sociales extremas por considerar que no son beneficiosas para el pueblo.

Apuntó que las condiciones económicas de Pakistán se vieron afectadas por las obligaciones con las instituciones financieras internacionales y con las compañías eléctricas, las cuales el país debe honrar.

Kakar subrayó, además, que en adición las fallas en el sector eléctrico y en el sistema de generación y transmisión son graves.

De igual modo, reveló que la privatización de entidades del sector estatal, incluida Pakistan International Airlines, está en la agenda del gobierno y se trabaja en ello.

Dijo que las autoridades interinas son la continuación del orden constitucional y que no permanecerá en el cargo por más tiempo una vez expirado su mandato.

Aclaró que la Comisión Electoral anunciará la fecha de las elecciones de acuerdo con la ley del país, sin embargo, el poder judicial superior, después de escuchar a expertos legales, podría decidir sobre los comicios.