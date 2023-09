Los que vengan pagarán la factura…

Acerca de la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS), es una institución muy mal manejada, antes, ahora y después, y desde luego no es un hecho nuevo, eso siempre fue así. Remontémonos cinco décadas atrás, el servicio médico era muy reducido en hospitalización, casi todo lo que existía eran dispensarios médicos y el Hospital Central, que luego se llamó Calderón Guardia, en memoria al doctor Rafael Ángel Calderón Guardia, verdadero padre de la seguridad social de Costa Rica. Apenas comenzaba el H. Mexico que carecía de un servicio de emergencias, los planos los había regalado el IMSS de México, eran los planos de un módulo, no de un hospital, aquí lo construyeron y le llamaron hospital sin serlo aún. Los hospitales de la Junta de Protección Social (San Juan de Dios, Nacional de Niños, Maternidad Carit, Asilo Chapuí, Chacon Paut, Max Terán, hospital de Heredia, Hospital de Alajuela, Hospital de Grecia, Hospital de San Ramón, hospital de San Carlos, Hospital de Puntarenas, Hospital de Liberia, Hospital de Villa Neilly, Hospital de Quepos, Hospital de Limón, Hospital de San Isidro, Hospital de Golfito, Hospital de Puerto Cortes, todos ellos a cargo de las juntas de protección cantonales y central). La CCSS era una Caja, así como suena, manejada por burócratas y políticos. Recogía las cuotas obrero patronales y subsidios del estado.

Con este esquema llegamos hasta muy entrados los años setenta y principios de los ochenta.

La medicina era barata, la tecnología era relativamente poca, el cuadro básico de medicamentos era un verdadero diccionario de placebos y medicamentos de dudosa reputación, los laboratorios de la Caja si eran excelentes fabricando soluciones parenterales. Luego fue en época de Rodrigo Carazo, se puso el primer médico en la recién creada Presidencia Ejecutiva, lo cual solamente nos quitó la dictadura de los “burócratas”, muchos apenas con tercer año de secundaria, ellos nos decían a quien podíamos trasladar de urgencia y a quien no. Fueron años difíciles, pero se podía atender a los asegurados, luego se llevó a cabo la “universalización” de los Servicios Médicos, que había sido creada casi dos décadas atrás en el gobierno de Mario Echandi, cuando esto sucedió, lo peor fue que a los “socialistas estudiados en Chile” qué traían una vena colorada, no se les permitió echar mano de los recursos de la JPS, con lo cual comenzaron a utilizar fondos de IVM(seguro de invalidez vejez y muerte) para subsidiar el seguro de Enfermedad y Maternidad, comenzó el festín de los fondos de pensión, ojo que no digo que se hayan robado nada, únicamente malversaron los fondos intocables de las pensiones, destinándolos arbitrariamente a Enfermedad y Maternidad: Los que vengan pagarán la factura…, esta frase me la dijo un médico ya fallecido, cuando le pregunté adónde llegaríamos, en aquel tiempo poca gente se pensionaba y cada vez más personas pagaban “seguro voluntario” y “seguro laboral”, las migraciones masivas se llevaban buena parte de los recursos de la Institución, entonces se creó el seguro como “trabajador independiente”, la medicina y la cirugía se habían encarecido mucho, la tecnología era muy cara, los medicamentos eran más caros, además la planilla burocrática era inmensa: solo durante el segundo gobierno de Óscar Arias, entraron 13.500 empleados no médicos a la planilla, fue en realidad el primer golpe de gracia contra el sistema, aunque por muchos años había sido “la caja chica del estado”, así como lo lee, la CCSS fue por décadas la caja chica de un estado inútil, manejado por inútiles.

El sistema no cambió un ápice, a los que podían haberlo hecho, no les interesaba para nada, entonces todo siguió como todo en este país: mal, se creó un gigante porque había que dar empleo cada cuatro años a los amigos. Hay alternativas, muchas, pero no veo interés político en llevarlas a cabo: buscan más bien una debacle para privatizarla. En 1990 le dije a un político que se nos estaba terminando la CCSS, que había que hacer algo y me respondió: no hay nada que hacer, dejar que sucumba y luego hacer un modelo nuevo.

En realidad esa respuesta me demostró “cómo piensan los políticos”, lo demás ha sido dejar caer todo porque sencillamente no se puede hacer nada con ese “sistema socialista de los años setenta”, no se puede hacer algo bueno con el mismo molde, no, se necesita muchísima voluntad política y por ahora no la veo.

(*) Dr. Rogelio Arce Barrantes es Médico