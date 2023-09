Alcalde boliviano pide perdón tras críticas por gigantografias de bienvenida a Messi

Santa Cruz (Bolivia) 12 sep (Sputnik).- El alcalde de la ciudad de La Paz, Iván Árias, pidió perdón públicamente este martes, tras la ola de críticas que sufrió por la instalación de gigantografías de bienvenida a Lionel Messi y a la Selección argentina de fútbol, que enfrentará a la selección boliviana a partir de las 16:00 (20:00) por las Eliminatorias mundialistas.

«Pido perdón, pido disculpas, quizás no era el momento indicado, un desatino, porque en la vida uno tiene que aprender a ser hidalgo. Pero vuelvo a decir, no hubo ninguna mala intención, no hay ninguna actitud antipatriótica, solo consolidar a La Paz como un centro de eventos, como la sede de los partidos para las eliminatorias mundialistas», dijo la autoridad local boliviana, en conferencia de prensa.

El alcalde de La Paz, sede del Gobierno boliviano, explicó que el objetivo de la difusión de los mensajes dirigidos al equipo albiceleste y, en particular, a su estrella Messi, era el de ser amables y expresar gratitud por tener a los campeones del fútbol mundial en la urbe paceña.

«Tenemos la suerte de recibir eventos tan importantes como la eliminatoria mundialista, muchas ciudades nos quieren quitar este privilegio de ver estrellas, de ver campeones del mundo, quisimos ser agradecidos y que La Paz muestre lo que es», admitió.

El equipo boliviano inició el 8 de septiembre la primera fecha de las Eliminatorias rumbo al Mundial de México, Estados Unidos y Canadá 2026 con una derrota por un gol contra cinco frente a Brasil.

«Esto (los letreros) fue mal interpretado como antipatriotismo, como que estamos apoyando a Argentina. Dios mío, corazón más verde, corazón, rojo, amarillo y verde, no hay», aseveró, vistiendo la camiseta de la Selección boliviana.

La emoción por la llegada de Messi a La Paz también fue de los aficionados, que siguieron a la Selección argentina desde su llegada al Aeropuerto Internacional de El Alto, por el hotel Camino Real y el estadio del Club The Strongest, donde tuvo su último entrenamiento.

Bolivia buscará sacar provecho de la altitud de más de 3.600 metros sobre el nivel del mar en que se encuentra la ciudad de La Paz, donde la Verde enfrentará todos sus partidos por las Eliminatorias. (Sputnik)